«Величайший обман в истории» — Трамп о «сговоре» с Россией перед выборами в США

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О величайшей фальсификации данных, направленных против его предвыборного штаба в период президентской гонки, Трамп написал в своем Twitter.

Фото: Instagram @realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп назвал дело о «сговоре» его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории американской политики.

— Абсолютно ничего (по российскому сговору — Прим.ред.). Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики, — написал в своем Twitter- аккаунте лидер США.

При этом президент отметил, что если и был «сговор с Россией», то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

И уже следующий твит лидера Штатов касается деятельности внутренней разведки страны, приложившей руку к подтасовке данных расследования.

— Теперь подтверждается, что Минюст и ФБР при президенте Обаме сфальсифицировали расследование для Хиллари и для «завала» Трампа, и теперь это выглядит коррумпированным и незаконным. Факты уже известны, — заявляет американский лидер.

Обвинения в сговоре предвыборного штаба ныне действующего президента с Россией прозвучали сразу же после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские сенаторы изучили очередную порцию доказательств так называемого «русского следа» в выборах президента США. Доклады по этому делу должны быть представлены в ближайшее время.

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