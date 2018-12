Президент США Дональд Трамп назвал дело о «сговоре» его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории американской политики.

— Абсолютно ничего (по российскому сговору — Прим.ред.). Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики, — написал в своем Twitter- аккаунте лидер США.

При этом президент отметил, что если и был «сговор с Россией», то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

И уже следующий твит лидера Штатов касается деятельности внутренней разведки страны, приложившей руку к подтасовке данных расследования.

— Теперь подтверждается, что Минюст и ФБР при президенте Обаме сфальсифицировали расследование для Хиллари и для «завала» Трампа, и теперь это выглядит коррумпированным и незаконным. Факты уже известны, — заявляет американский лидер.

«It turns out to be true now, that the Department of Justice and the FBI, under President Obama, rigged the investigation for Hillary and really turned the screws on Trump, and now it looks like in a corrupt & illegal way. The facts are out now. Whole Hoax exposed. @JesseBWatters