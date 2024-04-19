Взбунтовались против хозяев? Украина игнорирует советы США остановить удары по РФ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 33 0

Economist: Украина игнорирует советы США прекратить удары по инфраструктуре РФ

Взбунтовались против хозяев? Украина игнорирует советы США остановить удары по РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan/Keystone Press Agency

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Неужели киевский режим выходит из-под контроля Вашингтона?

США дают рекомендации Украине не атаковать российскую инфраструктуру, но киевские власти предпочли проигнорировать советы «хозяев». В Белом доме этим очень недовольны, сообщает издание The Economist.

В материале отмечается, что Вашингтон добивается прекращения ударов со стороны киевского режима и рекомендует поменять стратегию, но там не прислушиваются к своим союзникам.

Источник издания в украинской разведке рассказал, что пока он не получал указаний снизить интенсивность атак.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки.

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