В США снова нашли доказательства вмешательства России в выборы президента

Американские сенаторы изучают очередную порцию доказательств так называемого вмешательства России в выборы президента США. Компьютерные аналитики Оксфордского университета и комитета, который курирует разведку, представили два доклада. Правда, они больше похожи на научное исследование интернет-мемов — шутки занимают больше половины отчетов.

По мнению экспертов, именно так ненавязчиво некая компания из Петербурга влияла на общественное мнение. В частности, призывала бойкотировать выборы афроамериканцев, а ведь они традиционно голосуют за демократов. О чем еще говорится в докладах?

Стать президентом Дональд Трампу, оказывается, помогли картинки в соцсетях. Авторитетные исследовательские компании — по заказу Сената —потратили несколько месяцев, чтобы подготовить сразу два этих доклада. Так называемых доказательств собрали почти на три сотни страниц. Но в итоге представили каталог мемов и набор непонятных таблиц. По мнению авторов, на исход голосования повлияли отнюдь не кибератаки. Вот они — настоящие методы воздействия на американских избирателей.

Основные платформы, где якобы развернулась русская фабрика троллей, Инстаграм, Фейсбук и Твиттер. Там насчитали почти 10 миллионов публикаций, рассчитанных на аудиторию из США. Авторы не поленились собрать все изображения, где восхваляют Дональда Трампа и критикуют Хилари Клинтон.

Впрочем, к сомнительному докладу сразу возникли вопросы у самих же американцев.

— Знаете, что самое странное во всем этом? Каждая платформа, изученная в докладе, начала чаще постить мемы уже после выборов. Хотя изначально предполагалось, что все публикации делались с целью влияния именно на президентские выборы, — сообщил эксперт по технологиям газеты Washington Post Крейг Тимберг.

В тексте говорится, что эксперименты русских хакеров с американской политикой начались еще в 2009-м. Тогда они пользовались исключительно Твиттером, но затем освоили и другие социальные сети.

И даже после победы Дональда Трампа, по мнению авторов, кампания не прекратилась, а наоборот только усилилась.

— Они находятся в тысячах километров от нас, но, при этом, отлично разбираются в наших национальных особенностях, знают тонкости американского сленга и языка. Невозможно даже догадаться, что это пропаганда…русские пытались изменить не результаты выборов, они пытались изменить всю Америку! — сказал в эфире телеканала CNN бывший эксперт по борьбе с терроризмом в ЦРУ Фил Мадд.

За все два года, сколько за океаном продолжается истерия, не найдено ни единого доказательства пресловутого «русского следа».

Также туманно дела обстоят и с коллажами — свидетельств того, что их рисовали и публиковали именно в нашей стране до сих пор нет. Вмешательство в выборы в докладе просто представляют как факт. Но расчеты не оправдались, очередной политический спектакль американцы не оценили, а крупнейшие IT- корпорации вообще отказались во всем этом участвовать. Дональд Трамп инициативу Сената назвал охотой на ведьм.

— Фальшивка с охотой на ведьм и российским расследованием началась как попытка перестраховаться еще задолго до того, как меня выбрали, и это очень вредит стране. Они ловят людей на ложных показаниях, на неправде или несвязанных вещах, которые происходили много лет назад. Нет никакого сговора! Мошенничество демократов!

Пока Соединенные Штаты не могут разобраться с одним делом о вмешательстве в выборы, все идет к новому расследованию. Поводом может стать видеоролик, который сегодня появился в сети — в нем призывают уже сейчас готовиться к президентской кампании 2020 и собирать средства в поддержку Дональда Трампа.