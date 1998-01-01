Момент падения сосульки на пенсионерку в Москве попал на видео

В центре Москвы сосулька упала на голову пожилой женщины. Это случилось у дома 13 по улице Большая Декабрьская, 30 декабря. Происшествие сняли на видео очевидцы из дома напротив.

На записи видно, что по тротуару вдоль офисного здания идет ребенок, а за ним — женщина. Внезапно с крыши летят две огромные сосульки — длиной около метра. Одна из них падает на голову пешехода.

Как стало известно Пятому калану, пострадала 72-летняя пенсионерка. С открытой раной в височной области головы она доставлена в больницу.

Ранее Пятый канал рассказывал об аналогичном случае в столице, который произошел прошлой зимой на Большой Тульской улице — там большая льдина сорвалась с крыши магазина и упала на женщину, которая шла по тротуару.