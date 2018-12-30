Фото: Четыре человека погибли при массовой аварии в Челябинской области

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Один из пострадавших — подросток — находится в реанимации.

Фото, видео: Пятый канал

В Усть-Катавском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» днем в воскресенье, 30 декабря, произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, еще трое, включая подростка, пострадали.

На фотографиях, оказавшихся в распоряжении Пятого канала, видно, что одна из машин превратилась в груду искореженного металла, колеса оторвало от удара, другая улетела в кювет.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, психологи.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести в город Усть-Катав, который расположен в 260 километрах от Челябинска.

По предварительной версии, один из водителей пошел на обгон, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее Пятый канал публиковал фото жуткого ДТП в Финляндии, в котором погибла семья из России.

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