Российская семья из трех человек погибла в ДТП с фурой на автомагистрали к северу от города Оулу на севере Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

Авария произошла днем в субботу, 29 декабря, когда легковой автомобиль с семьей по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, оба 1980-го года рождения, а также ребенок школьного возраста. Погибшие являются гражданами РФ. Финские правоохранительные органы проинформировали о произошедшем российские власти.

Легковушка россиян оказалась буквально смята. Спасатели обнаружили тело мальчика на заднем сиденье только после разрезания машины.

Водитель грузовика не пострадал.

В полиции также отметили, что дорога была скользкой, но у легкового автомобиля были хорошие зимние шины.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО, в котором погибли шесть человек, порядка 20 пострадали.