Как приготовить «Селедку под шубой» по классическому рецепту

|
Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 37 079

Раскрываем секрет, как приготовить традиционный салат «Селедка под шубой» — пошаговый рецепт и крутые лайфхаки.

Как приготовить «Селедку под шубой» по классическому рецепту

Фото: www.globallookpress.com

Ни один новогодний стол в России не обходится без традиционного салата «Оливье» и классической «Селедки под шубой». Сегодня поделимся с вами пошаговым рецептом любимого миллионами россиян салата с рыбой.

Для приготовления классической «Селедки под шубой» вам понадобятся следующие ингредиенты:

— картофель — 3-4 шт среднего размера

— свекла — 1-2 шт среднего размера

— морковь — 1 шт

— лук репчатый — 1 шт

— филе сельди малосольной — 2-3 шт среднего размера

— яйца — 3-4 шт

— майонез — 400 гр

— соль — по вкусу

Приготовить салат совсем не сложно, для этого просто следуйте нашей инструкции:

  1. Свеклу, картофель, морковь и яйца необходимо сварить.
  • Свеклу варим отдельно. Для этого в кастрюлю с кипящей водой кладем тщательно вымытую свеклу и варим до готовности (примерно час после закипания). Разрезать свеклу на части для ускорения процесса или отрезать хвостик не стоит — из нее вытечет сок и она станет водянистой и белесой. Проверить готовность свеклы можно воткнув в нее вилку или ножик — прибор должен входить легко и мягко. Маленькая хитрость: если хотите сварить свеклу быстрее, используйте следующий лайфхак: после того, как вода закипела, поварите свеклу минут 30, затем слейте воду и поставьте под струю очень холодной воды минут на 15. Перепад температур доведет свеклу до готовности.
  • Картофель перед варкой также необходимо тщательно вымыть. Затем положите картофель в кастрюлю с холодной водой (вода должна покрывать картофель), закройте кастрюлю крышкой поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите до готовности 20 — 30 минут. Проверить готовность картофеля можно также, как и готовность свеклы.
  • Для того, чтобы сварить морковь вам также необходимо ее вымыть, положить в кастрюлю с холодной водой, закрыть крышкой и поставить на плиту. Когда вода закипит, необходимо немного убавить огонь и продолжить варить до готовности 20-40 минут в зависимости от размера моркови. Проверить, сварилась ли морковь можно аналогично тому, как проверяем готовность свеклы и картофеля.
  • Варим яйца. И сразу маленький лайфхак: чтобы яйца легко и быстро чистились, опускаем их в уже кипящую воду, а секунд через 30, когда кипение, которое затихло, после того, как в воду опустили яйца, вновь активизируется, убавляем огонь и варим еще 10 минут. Затем снимаем кастрюлю с плиты и ставим под проточную холодную воду минут на 10 -15.

2. Пока овощи и яйца варятся. Очищаем лук от шелухи и мелко его режем.

3. Овощам, после варки, обязательно даем остыть и очищаем их от кожуры: и свеклу, и картофель, и морковь.

4. Картофель, свеклу и морковь натираем на терке среднего размера. Яйца мелко режем или пропускаем через яйцерезку. Все ингредиенты раскладываем по отдельным тарелкам.

5. Затем приступаем к самому главному — выкладываем салат слоями. В салатницу с высокими бортиками выкладываем слои салата в следующей последовательности:

  • картофель (выкладываем так, чтобы слой покрывал плотно все дно салатницы, в которой будет готовое блюдо)
  • майонез
  • сельдь
  • лук
  • морковь
  • майонез
  • картофель
  • яйцо
  • майонез
  • свекла
  • майонез

Толщина слоя майонеза — по вкусу. Готово!

И в конце несколько небольших советов:

  • Салат лучше не солить — сельдь сама достаточно соленая. Однако, если вы любите посолонее, то можете подсолить те слои, которые не рядом с селедкой.
  • Лук можно ошпарить кипятком или немного обжарить, тогда вкус салата станет нежнее.
  • Вместо майонеза можно сделать сметанно-майонезный соус: смешать в равных пропорциях майонез и сметану, добавить по вкусу соль и перец.
  • Салат можно украсить оливками и зеленью.
  • Слои плотно утрамбовывать не стоит — салат плохо пропитается.

Приятного аппетита!

-7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.61
0.01 83.12
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Премьер-министр Польши выдвинул России ультиматум: «Время уступок закончилось»
10:40
Как приготовить «Селедку под шубой» по классическому рецепту
10:26
Иномарка врезалась в жилой дом во Владивостоке — два человека погибли
10:19
Анастасии Макеевой вызвали скорую прямо в театр: «Не выдерживает организм»
9:49
«У дочки заподозрили синдром Дауна»: Хилькевич о потрясении во время беременности
9:44
Вылетевший из Москвы в Краснодар самолет экстренно сел в «Шереметьево»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа