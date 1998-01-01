Замминистра экономического развития РФ стала Оксана Тарасенко

Заместителем министра экономического развития России назначена Оксана Тарасенко. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета министров.

С 2015 по 2018 годы Тарасенко возглавляла департамент корпоративного управления ведомства, затем занимала должность помощника министра.

По данным Интерфакс, в новой должности она будет курировать направление, связанное с выработкой государственной политики по вопросам управления федеральным имуществом. Кроме того, она займется координацией работы Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество).

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал большое интервью Пятому каналу.