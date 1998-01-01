Где найти богатого жениха в новогодние каникулы

, 3:59 Эксклюзивное интервью 11

Эксперт по отношениям рассказал, в каких местах чаще всего обитают неженатые и перспективные мужчины.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Новогодние праздники — это повод не только отдохнуть, но и заняться устройством личной жизни. Эксперты уверены, за десять дней вполне можно найти любимого. Главное — знать, где искать. Популярный тренер по отношениям Егор Шереметьев рассказал, в каких местах стоит чаще появляться свободным девушкам.

Большинство перечисленных мест подтверждает утверждение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Эксперт рекомендует искать будущего мужа в дорогих ресторанах и супер-маркетах премиум-класса, где продается готовая еда.

Незамужним девушкам стоит также изучить расписание бизнес-мероприятий и тренингов личностного роста. Там, по словам Шереметьева, вполне можно отыскать перспективного и небедного спутника жизни.

Перечислил тренер по отношениям и худшие места для поиска «принца». Специалист категорически не рекомендует искать мужа на курортах и сайтах знакомств.

— Курорты к чему не обязывают — одноразовые отношения. Скорее всего, закончатся ничем. В любовь на расстоянии я не верю, хотя есть исключения. Интернет категорически не рекомендую. Ничего кроме как странных, недалеких, занятых, скромных, неуверенных мужчин они там не найдут, — пояснил Егор Шереметьев.

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