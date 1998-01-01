Пять знаков зодиака, которые в 2019 году встретят любовь или поженятся

Астролог, психолог Елена Антоненко назвала пять знаков зодиака, у которых в наступающем году все удачно сложится на любовном фронте. Однако тем, кто не попал в эту пятерку, отчаиваться не стоит — у них просто будут более насущные вопросы.

— В следующем году у нас пять счастливчиков, и первые — это Тельцы. У них летом может быть новый роман, а те, кто уже в отношениях, в этом году могут идти под венец, — рассказала астролог Пятому каналу, отметив, что для этого зодиакального знака предстоящий год благоприятен как для начала отношений, так и для брака.

Следующие счастливчики — это Близнецы, которым предстоит много новых знакомств, и тут астролог им рекомендует не запутаться, а выбрать себе правильного партнера. По ее словам, любовь с первого взгляда возможна уже в самом начале года, поэтому нужно быть очень внимательным и не просмотреть своего суженного. Однако вступление в брак в 2019 году Близнецам не рекомендуется — лучше это сделать позднее.

Для Львов во второй половине года настанет прекрасный момент, чтобы узаконить отношения — это положит начало крепкой семье.

Повезет в любви и Водолеям — весь предстоящий год будет в целом для них положительным.

— Для кого-то он может быть судьбоносным, потому что одинокие Водолеи могут встретить свою половинку, — отметила Антоненко.

Наконец, для Рыб год будет удачным как для текущих отношений, так и новых романов.

Что касается остальных знаков зодиака, то они в 2019 году будут сосредоточены в большей степени на решении других вопросов.

— Конечно, все возможно, но это менее вероятно, и не с тем результатом, который человек ожидает, — предупредила астролог.

Ранее Пятый канал сообщал о четырех знаках зодиака, которым не повезет в 2019 году.