Ржавеют рельсы. Киевский видеоблогер рассказал, что поезда в Москву уже не ходят

, 10:19 Фото 8

По словам жителя Киева, ранее в предновогоднее время первая платформа ж/д вокзала украинской столицы была куда более оживленной, чем сейчас. Именно от нее отправлялись поезда в Москву.

Фото: www.globallookpress.com

Украинский видеоблогер киевлянин Михаил Волгин, или как его еще называют Дядя Миша из Киева в преддверии Нового года побывал на центральном ж/д вокзале украинской столицы. Об этом сообщает ФАН.

В ролике, опубликованном на своем Youtube-канале, житель Киева показал пустую платформу и пустые рельсы первого пути. По словам Волгина, именно с этого пути раньше отправлялись поезда в Москву, и перрон был очень оживленным, особенно в период новогодних каникул. Жители Киева отправлялись навестить своих родственников и друзей, живущих в России, или просто погулять по новогодней Москве.

— Но прошли те времена, поезда на Москву уже не ходят, — грустно сетует Михаил.

Представители властей Украины в последнее время наперебой сообщают об открытости и доступности их страны для сего мира. Между тем, события, происходящие в Незалежной туристов отнюдь на привлекают. Так, пишет ФАН со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики, после госпереворота в 2014 году, страна потеряла 90% иностранных туристов.

В то время как власти Незалежной делают все, чтобы прекратить общение населения своей страны с соседним государством, в России и Германия заявили о прямом поезде, который свяжет Москву и Берлин. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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