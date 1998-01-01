Хоккеист «молодежки» отпраздновал победный гол на МЧМ «жестом Дзюбы» — видео

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Нападающий таким образом отсалютовал партнерам и зрителям после забитого победного гола.

Фото: Twitter @@MHL_rus

Нападающий молодежной сборной России по хоккею с шайбой Виталий Кравцов после забитой шайбы отсалютовал партнерам и зрителям «Приветствием Дзюбы». Гол, забитый Кравцовым стал седьмым и победным для российских игроков в матче с командой Швейцарии, проходившем в Канаде в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Видео победного салюта опубликовано в Twitter-аккаунте «МХЛ — Лига сильных».

«Жестом Дзюбы» назвали приветствие после забитого российским футболистом Артемом Дзюбой гола на ЧМ-1018, проходившем в России. Жест очень напоминает воинское приветствие.

Нападающий таким образом ответил на жест тренера сборной РФ Станислава Черчесова, поприветствовавшего удачные действия Дзюбы на поле.

Российская хоккейная «молодежка», ведомая тренером Валерием Брагиным, в трудной игре смогла не только догнать вырвавшихся вперед в первом периоде швейцарцев, но и переломив ход встречи, довести матч до победы.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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