Воля к победе! Россия «вынесла» Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Игроки молодежной сборной России по хоккею с шайбой одержали непростую победу над соперником из Швейцарии в очередной игре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде.
В первом периоде россияне пропустили две быстрые шайбы и вынуждены были отыгрываться, после первого отрезка встречи счет был 162 в пользу швейцарцев. Во втором периоде российские игроки пропустили еще одну шайбу, но смогли отыграться. На третий период команды вышли, со счетом 3:3, пишет газета «Советский спорт».
В третьем периоде швейцарцы получили пятиминутное большинство, но не смогли его реализовать, и пропустили гол от российской команды. После этого россияне, ведомые тренером Валерием Брагиным, «дожали» соперника.
Эта победа стала для российской молодежки третьей подряд на турнире.
В сборной России авторами голов стали: Марченко, Саморуков, Денисенко, Алексеев, Слепец, Шэн, Кравцов. У Швейцарии забитыми шайбами отметились Леманн, оформивший дубль, а также Нуссбаумер и Брюшвайлер.
Ранее Пятый канал рассказывал о победе российских игроков над сборной Чехии.