Воля к победе! Россия «вынесла» Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

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Сборная РФ уступала швейцарской команде в первых двух периодах, но собралась, переломила ход встречи и победила с крупным счетом.

Фото: www.globallookpress.com

Игроки молодежной сборной России по хоккею с шайбой одержали непростую победу над соперником из Швейцарии в очередной игре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде.

В первом периоде россияне пропустили две быстрые шайбы и вынуждены были отыгрываться, после первого отрезка встречи счет был 162 в пользу швейцарцев. Во втором периоде российские игроки пропустили еще одну шайбу, но смогли отыграться. На третий период команды вышли, со счетом 3:3, пишет газета «Советский спорт».

В третьем периоде швейцарцы получили пятиминутное большинство, но не смогли его реализовать, и пропустили гол от российской команды. После этого россияне, ведомые тренером Валерием Брагиным, «дожали» соперника.

Эта победа стала для российской молодежки третьей подряд на турнире. Сборная РФ уже не опустится ниже второго места в своей группе А. Кто займет первое место определит матч с Канадой в новогоднюю ночь.

В сборной России авторами голов стали: Марченко, Саморуков, Денисенко, Алексеев, Слепец, Шэн, Кравцов. У Швейцарии забитыми шайбами отметились Леманн, оформивший дубль, а также Нуссбаумер и Брюшвайлер.

Ранее Пятый канал рассказывал о победе российских игроков над сборной Чехии.

 

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