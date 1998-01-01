Новый год начал свою праздничную поступь по России

Камчатский и Чукотский края первыми в Российской Федерации встретили Новый 2019-й год.

Следующие на очереди — жители восточных районов Якутской области и Северо-Курильского района Сахалинской области.

Третьими шампанское откроют жители центральной части Якутии, а также Приморского края, Хабаровского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и западной части Сахалинской области.

Затем, Новый год нагрянет в гости к жителям западных районов Якутии и Амурской области.

Пятыми в новый год войдут жители Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Шестыми отмечать праздник будут жители Тывы, Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области. Они откупорят шампанское на четыре часа раньше, чем это сделают в Москве.

Седьмыми к празднованию Нового года присоединятся Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Алтай и Алтайский край.

Восьмыми в РФ праздник отметят Башкортостан, Пермский край, Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

Девятыми запускать фейерверки и взрывать петарды будут жители Удмуртской и Самарской областей.

Десятыми бокалы с шампанским поднимут москвичи и жители европейской части России и Крымского полуострова.

Последними в РФ праздник встретят жители Калининградской области — им президент пожелает счастья в Новом году на час позже москвичей.

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