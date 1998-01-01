Видео: «Лахта Центр» в Петербурге стал новогодней елкой

В преддверии Нового Года «Лахта Центр» в Петербурге превратился в огромную иллюминацию. Переливающаяся огнями «елка» высотою в 462 метра видна из большинства районов города.

lakhta.center

В пресс-службе небоскреба указывают, что зеленый свет символизирует не только приближающийся праздник, но и экологичный статус здания.

— В уходящем 2018 году Петербург стал городом с самым высоким небоскребом Европы, первым в России, сертифицированным по наивысшему, «платиновому» международному экологическому стандарту, — говорится на официальном сайте небоскреба.

Ранее Пятый канал рассказывал, где весело встретить Новый год — 2019 в Петербурге.