Во время новогодних каникул последнее, что стоит делать — это сидеть дома и смотреть на белоснежный пейзаж лишь из окна. Ведь в России есть большое количество городов, где каждый сможет почувствовать себя героем настоящей зимней сказки.

Одни направления подойдут для встречи с Дедом Морозом и прогулок по рождественским ярмаркам, другие — для знакомства с историей или настоящей арктической зимой.

Куда отправиться на новогодние каникулы, чтобы увидеть ледяные дворцы, прокатиться на ретропоезде и полюбоваться сказочными пейзажами — в материале 5-tv.ru.

Великий Устюг: в гости к настоящему Деду Морозу

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Lyskin

Великий Устюг давно стал одним из главных направлений для семейного новогоднего путешествия. Старинный город на берегу Сухоны известен как родина Деда Мороза.

Его главная достопримечательность — загородная резиденция зимнего волшебника, расположенная среди соснового леса примерно в 12 километрах от города. Там находится большой деревянный терем с резными украшениями, а вокруг него создан целый сказочный комплекс.

Окунуться в настоящую сказку на этой локации совсем не сложно: в резиденции проходят экскурсии по комнатам Деда Мороза, прогулки по Тропе сказок, встречи с любимыми персонажами и тематические развлечения.

На территории вотчины также работает почтовое отделение, а в самом Великом Устюге находится Почта Деда Мороза, куда дети могут отправить письма с желаниями.

Сам Великий Устюг тоже заслуживает внимания. Здесь сохранились старинные купеческие дома, храмы и исторические улицы. Зимой деревянные постройки, заснеженные крыши и праздничная иллюминация создают атмосферу русской зимней сказки.

Сортавала и «Рускеала»: путешествие на «Рускеальском экспрессе»

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Один из популярных туристических маршрутов начинается в Сортавале — городе на берегу Ладожского озера, откуда отправляется знаменитый «Рускеальский экспресс». Это ретропоезд на паровозной тяге, соединяющий Сортавалу с горным парком «Рускеала».

Интерьеры вагонов выполнены в стиле конца XIX — начала XX века. Зимой путешествие приобретает особую атмосферу: за окнами мелькают заснеженные деревья, а поезд движется по карельским лесам.

Конечная остановка — горный парк «Рускеала». В холодное время года здесь можно увидеть покрытые снегом скалы и зимние пейзажи вокруг бывшего мраморного карьера. Расписание ретропоезда на праздничные даты нужно проверять на сайте РЖД.

Мурманск: охота за северным сиянием в новогодние каникулы

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: www.globallookpress.com/George Zakharchuk

Мурманск подойдет тем, кто хочет провести зимние каникулы за Полярным кругом. Главная природная достопримечательность региона — северное сияние.

Увидеть разноцветные всполохи на небе можно в окрестностях Мурманска, вдали от городского освещения. Популярное направление — Териберка на побережье Баренцева моря.

Однако появление сияния нельзя гарантировать даже зимой: необходимы геомагнитная активность, темное небо и подходящая облачность. Поэтому на путешествие лучше выделить несколько дней.

Помимо наблюдения за сиянием, туристы могут посетить различные развлекательные программы с северными оленями, которые организуют туристические комплексы региона. С таким планом активностей каждый может почувствовать себя в сказке.

Вологда: зимние пейзажи и национальный парк «Русский Север»

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вологда подойдет путешественникам, которым интересны старинная архитектура и северные традиции. В городе сохранились деревянные особняки с резными украшениями, исторические здания и храмы.

Зимой прогулки по улицам можно совместить с посещением музеев и знакомством с местными ремеслами, включая знаменитое вологодское кружево.

Любителям природы стоит включить в маршрут национальный парк «Русский Север». Он находится не в самой Вологде, а в Кирилловском округе Вологодской области, примерно в 130 километрах от города.

Зимой эти места привлекают заснеженными пейзажами и возможностью увидеть северную природу вдали от городской суеты.

Суздаль: старинные церкви среди заснеженных полей

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Павел Львов

Суздаль — один из городов Золотого кольца России, где зимний пейзаж становится частью исторического облика. Невысокая застройка, монастырские стены, белокаменные храмы и открытые пространства создают виды, напоминающие иллюстрации к русским сказкам.

Особенно выразительно старинные здания смотрятся после снегопада, когда заснеженные купола и крыши выделяются на фоне деревьев.

Во время поездки стоит посетить Суздальский кремль с Богородице-Рождественским собором, пройтись вдоль реки Каменки и осмотреть монастырские ансамбли.

Еще одно интересное место — Музей деревянного зодчества, расположенный под открытым небом. Здесь собраны крестьянские избы, хозяйственные постройки, деревянные церкви и ветряные мельницы XVIII–XIX веков, привезенные из разных населенных пунктов Владимирской области. Такой музей сможет перенести посетителей в зимнюю сказочную историю.

Шуя: рождественский ретропоезд и праздничная ярмарка

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Небольшая Шуя известна фестивалем «Русское Рождество», который проходит во время январских праздников. Праздник посвящен возрождению рождественских традиций. Даты проведения мероприятий на 2027 год необходимо уточнять на официальном сайте фестиваля.

Одним из символов фестиваля стал рождественский ретропоезд, который в прошлые годы доставлял гостей из Иванова в Шую. Старинный паровоз с празднично оформленными вагонами создавал атмосферу путешествия в прошлое. Расписание праздничных рейсов на январь 2027 года также необходимо уточнять отдельно.

Кроме того, из Шуи путешественники могут привезти разные памятные сувениры, например — рождественские печатные пряники с разными начинками или набор уникальных открыток.

Якутск: ледяные дворцы и настоящая северная зима

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

Якутск — направление для тех, кто хочет узнать, какой бывает зима в одном из самых холодных крупных городов мира. В январе температура здесь может опускаться значительно ниже минус сорока градусов. При этом город позволяет познакомиться не только с суровым климатом, но и с культурой народов Якутии.

Одна из главных достопримечательностей — туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в подземных галереях у горы Чочур-Муран, неподалеку от Вилюйского тракта. В галереях представлены ледяные скульптуры, которые сохраняются круглый год благодаря низкой температуре.

Путешествие можно дополнить посещением музеев истории и культуры народов Севера, знакомством с местной кухней и национальными традициями — все это окунает в дух местной мифологии. Однако к поездке необходимо тщательно подготовиться: для длительных прогулок на улице потребуется специальная теплая одежда и обувь.

Йошкар-Ола: сказочные фасады и европейская архитектура

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Йошкар-Ола выделяется необычным архитектурным обликом центра. Здесь можно увидеть здания с разноцветными фасадами, декоративными башнями, шпилями и арками, напоминающие европейские города. На фоне снега и праздничной подсветки такие постройки выглядят особенно сказочно.

Главная достопримечательность — набережная Брюгге на берегу Малой Кокшаги. Ее архитектурный ансамбль стилизован под старинные европейские города, прежде всего бельгийский Брюгге, что во многом напоминает атмосферу сказок братьев Гримм.

Зимой здесь можно гулять вдоль реки, фотографировать разноцветные дома и рассматривать детали фасадов. Поездка особенно подойдет любителям архитектуры и необычных городских пейзажей.

Киров: дымковская игрушка и резиденция Вятского Деда Мороза

Куда поехать в России на новогодние каникулы зимой 2027 недорого — интересные места. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Киров в первую очередь известен народными художественными промыслами. Один из главных символов региона — дымковская игрушка. Яркие глиняные фигурки с красочными узорами стали узнаваемым образцом русского декоративно-прикладного искусства.

В городе находится тематический музей, где представлены работы мастеров разных поколений. Туристы также могут посетить мастер-классы по изготовлению игрушек.

С новогодними традициями связан еще один местный персонаж — Вятский Дед Мороз, которого называют Морозом Афанасьевичем. Во время поездки можно также прогуляться по исторической Спасской улице, посетить музеи и приобрести изделия местных мастеров.