С боем курантов в Парке Горького обрушился деревянный пешеходный мост над катком. В результате инцидента, по данным медиков, пострадали 10 человек. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Информация об их состоянии не поступала. Момент подения моста удалось запечатлеть одному из очевидцев. Кадры он опубликовал на своей страничке в Instagram, сообщает Телеканал 360 в своем Телеграм-канале.

Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел, когда посетители стали массово залезать на переправу, чтобы посмотреть салют. По словам очевидцев, было очень шумно, и не сразу стало понятно, что произошло. По предварительным данным, произошел перегруз конструкций.

О состоянии пострадавших и характере травм не сообщается. На место вызвали несколько бригад скорой помощи. Сейчас людям оказывают помощь, семь человек были госпитализированы, сообщает Интерфакс.

— На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся, — сообщил глава города Сергей Собянин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС.