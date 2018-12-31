Видео: В Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС

В Магнитогорске Челябинской области продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне обрушения подъезда жилого многоквартирного дома. В результате ЧС по последним данным погибли семь человек. Производится разбор завалов.

Следователи и криминалисты Следственного комитета России изымают фрагменты газовых плит и другого оборудования, сообщает ТАСС. На данный момент приоритетной версией произошедшей трагедии считается взрыв бытового газа.

— Строительные конструкции могут вести себя неадекватно. У нас осуществляется работа в три смены, в каждую смену порядка 80-90 человек. Личный состав отрабатывает два часа, четыре часа мы даем им на отдых. Соседние подъезды осмотрели, пока о каком-то заключении говорить не представляется возможным, — рассказал представитель МЧС.

Между тем сообщается, что в преддверии трагедии жители пострадавшего дома не жаловались на запах газа или другие неполадки в работе газового оборудования.

Пресс-служба «Газпром газораспределение Челябинск» информирует, что все сети соответствовали нормативным требованиям. А опрессовка внутридомового газового оборудования проводилась 12 мая.

МЧС распространило список жильцов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, не вышедших на связь. В нем 35 человек, которые были прописаны в квартирах рухнувшего подъезда.