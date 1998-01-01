Певица Сати Казанова приоткрыла перед поклонниками завесу тайны — у нее очень сложный характер. Ужиться с ней это целая проблема, ну а еще труднее быть ее подчиненным. На днях Сати призналась, что за последние полгода она уволила десять личных водителей. Причина, как признается сама девушка, в ее вспыльчивом характере. Сати Казанова говорит, что временами вела себя как «несносная эгоистка и истеричка».

В 2019 году Сати Казанова пообещала себе работать над своими недостатками. Она уверена, что решить проблемы ей помогут медитации и йога, коими она увлекается. Певица осознает, что трудные ситуации посылаются ей в жизни не просто так, а для того, чтобы набраться мудрости.

— Я еще больше осознала, насколько несносна бываю. Мне нужно обрести терпение и смирение. По капле этих качеств я, надеюсь, обрела, — сказала Сати Казанова.

Певица уже нашла нового кандидата на должность личного водителя и надеется, что с ним у нее все получится, сообщает 7days.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал, что мать Сати Казановой пугала дочь бездетностью.