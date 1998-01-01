Дебоширом рейса «Сочи — Москва» оказался чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин

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Экс-игрок Сборной России, ЦСКА, СКА и команд НХЛ в нетрезвом виде устроил скандал на борту, после чего самолет посадили экстренно в Воронеже.

Фото: Instagram @fhen1-1.fna.fbcdn.net

Стала известна личность хоккеиста, который устроил дебош утром 1 января 2019 года во время перелета из Сочи в Москву. Как сообщает ФАН, это чемпион мира в составе сборной России по хоккею 2009 года, а также обладатель Кубка Гагарина в 2011 году в составе ХК «Салават Юлаев» Олег Сапрыкин.

Известно, что мужчина с супругой уже вылетел из Воронежа, где в его отношении был составлен административный протокол.

Как сообщал ранее Пятый канал, спортсмен, который в 2016 году завершил карьеру, в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту и ударил стюардессу. Из-за произошедшего инцидента самолет был вынужден экстренно приземлиться в Воронеже, после чего борт с пассажирами направился в столицу, но без Сапрыкина.

Олег Сапрыкин также много играл за океаном в составе НХЛ — «Калгари», «Финикс» и «Оттава». В России от также играл за ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Сочи» и «Автомобилист».

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