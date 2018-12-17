Елена Воробей могла хитростью увести Евгения Петросяна из семьи

, 7:57 Фото 366

Именно Елену Воробей поклонники звезд юмористической эстрады считают тайной фавориткой главного комика страны, а не Татьяну Брухунову.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Елена Воробей могла «подсидеть» свою тезку — Елену Степаненко и разбить крепкий семейный и творческий союз. Именно ей, а не Татьяне Брухуновой пользователи сети прочат славу настоящей фаворитки мэтра советской и российской эстрады Евгения Петросяна. Об этом фанаты пишут в Instagram артиста.

Instagram @petrosyanevgeny

Наблюдательные зрители обратили внимание на то, что Воробей сменила образ и стала очень похожа на Елену Степаненко в молодости. Пользователи интернета полагают, что Воробей могла привлечь главного комика страны не только возросшим исполнительским мастерством, но и тем, что гораздо моложе экс-супруги Петросяна. Возможно, эта смена имиджа призвана «добить» мэтра и покорить схожестью со Степаненко, а личность Татьяны Брухуновой — всего лишь прикрытие, считают в сети.

 
 
 
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С началом недели, дорогие!!! Как погода у вас? Я в Дюссельдорфе. Честно говоря, надеялась на солнышко, а фигос под нос, серое небо над головой… Как вам фотография? Буду Рада пообщаться с вами))) Сегодня у меня выходной день и я прогуляюсь по городу. Остановилась я в необычном отеле на воде с прекрасным видом на Рейн!!! ❤️😘😘😘😘😘😘🛳🛳🛳🛳⛴⛴⛴⛴👀👀👀

Публикация от  Елена Воробей (@vorobei_elena)

Кроме того, пользователей смутило то, что и Петросян, и Степаненко, которые, судя по публикациям в СМИ и сети, находятся в состоянии непримиримой вражды, приняли участие в съемках одного телепроекта. Разводящиеся супруги стали участниками новогоднего «Голубого огонька» на Первом канале. При этом, в проекте снялась и Елена Воробей. Что опять же вызвало удивление у пользователей, пишет VistaNews.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Евгений Петросян выпил шампанского за развод со Степаненко.

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