Елена Воробей могла хитростью увести Евгения Петросяна из семьи

Елена Воробей могла «подсидеть» свою тезку — Елену Степаненко и разбить крепкий семейный и творческий союз. Именно ей, а не Татьяне Брухуновой пользователи сети прочат славу настоящей фаворитки мэтра советской и российской эстрады Евгения Петросяна. Об этом фанаты пишут в Instagram артиста.

Instagram @petrosyanevgeny

Наблюдательные зрители обратили внимание на то, что Воробей сменила образ и стала очень похожа на Елену Степаненко в молодости. Пользователи интернета полагают, что Воробей могла привлечь главного комика страны не только возросшим исполнительским мастерством, но и тем, что гораздо моложе экс-супруги Петросяна. Возможно, эта смена имиджа призвана «добить» мэтра и покорить схожестью со Степаненко, а личность Татьяны Брухуновой — всего лишь прикрытие, считают в сети.

Кроме того, пользователей смутило то, что и Петросян, и Степаненко, которые, судя по публикациям в СМИ и сети, находятся в состоянии непримиримой вражды, приняли участие в съемках одного телепроекта. Разводящиеся супруги стали участниками новогоднего «Голубого огонька» на Первом канале. При этом, в проекте снялась и Елена Воробей. Что опять же вызвало удивление у пользователей, пишет VistaNews.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Евгений Петросян выпил шампанского за развод со Степаненко.