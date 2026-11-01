🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 64 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня 1 ноября. Это день, когда многое можно начать заново, но уже с пониманием того, чего хочется на самом деле.

♈️ Овны

Овны, выберите одну привычку, которую хотите приобрести, и начните с минимального действия. Чем проще окажется старт, тем легче будет сохранить настрой.

Космический совет: заложите фундамент.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня полезно пересмотреть то, на что вы тратите свободные часы. Найдите хотя бы один способ вернуть себе время для настоящего удовольствия.

Космический совет: сфокусируйтесь на счастье.

♊ Близнецы

Близнецы, составьте список мест, где никогда не бывали в собственном городе. Выберите первое направление и запланируйте туда небольшую вылазку.

Космический совет: узнайте окружение.

♋ Раки

Раки, позаботьтесь о человеке, которому сейчас непросто, но не пытайтесь решать его проблемы. Иногда внимательное присутствие ценнее любых советов.

Космический совет: просто будьте рядом.

♌ Львы

Львы, обновите то, что перестало приносить вам удовольствие. Ненужные привычки только воруют время и лишают возможностей. Избавьтесь от них.

Космический совет: откройтесь новому.

♍ Девы

Девы, попробуйте впервые воспользоваться способом, который раньше казался вам неудобным. Новая техника может заметно упростить привычную задачу.

Космический совет: упрощайте решения.

♎ Весы

Весы, сегодня хорошо начать вести небольшой список того, что вас радует. Через несколько дней он превратится в личную карту источников хорошего настроения.

Космический совет: узучите свою радость.

♏ Скорпионы

Скорпионы, когда окажетесь перед важным выбором, подкиньте монетку. Если окажетесь недовольны подсказкой судьбы, поймете, чего именно хочет ваша душа.

Космический совет: отталкивайтесь от отказов.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня найдите новый способ провести свободный час. Пусть это будет то, чего раньше никогда не было, так вы оживите душу и придете к покою.

Космический совет: перепишите сценарий.

♑ Козероги

Козероги, выберите одну большую задачу месяца и разделите ее на несколько небольших этапов. Первый из них стоит выполнить уже сегодня.

Космический совет: масштаб в последовательности.

♒ Водолеи

Водолеи, попробуйте целый вечер не сравнивать себя с другими. Направьте внимание исключительно на собственный темп и личные достижения.

Космический совет: изолируйте душу.

♓ Рыбы

Рыбы, купите или найдите дома красивый блокнот и используйте его для мыслей, которые обычно остаются в голове. Записанное желание становится заметнее даже для самого человека.

Космический совет: придайте мыслям форму.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

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