Совещание глав МИД G20 в Атланте началось со скандала

Европа настроена воевать или разговаривать? Америка — это посредник или поставщик оружия Украине? Кто молодец, а кто нет? На все эти вопросы появился шанс найти ответ в одном месте. Там, где все собрались за одним столом «Большой двадцатки». Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий там работал.

G20 как лакмусовая бумажка. Экономический клуб ведущих мировых игроков раздирают противоречия. США и Европа в активной фазе развода — делят имущество. И на этой площадке как нигде очевидно: выстроить устойчивую архитектуру будущего без России невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приезжает в Атланту, столица американского штата Джорджия принимает совещание глав МИД «Группы двадцати». В городе повышенные меры безопасности.

«Администрация Трампа неспроста выбирает именно Атланту как место организации встречи. Это важная деловая точка на юго-востоке США. Здесь располагаются штаб-квартиры 14 транснациональных корпораций. Понятный сигнал: ведущей сближающей силой должна быть экономика», — рассказал обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Но само совещание начинается со скандала. Европейцы отказываются от совместного фото, чтобы не оказаться рядом с Лавровым.

«Не будет совместной фотографии, на которой наши европейские партнеры находились бы рядом с господином Лавровым. Никакой нормализации отношений с Россией нет», — заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

Это прямой вызов организаторам и председателю этого года — США. И все же в один кадр с Лавровым европейские представители не смогли не попасть. Кая Каллас при виде российского министра остановилась и даже как будто опешила. Но ее просто не заметили.

Американский госсекретарь Рубио констатирует: мир столкнулся с целым рядом взаимосвязанных экономических и геополитических кризисов.

«Возникают новые потрясения и сложности в сфере поставок энергоносителей и продовольствия, на продовольственных рынках, в глобальных цепочках поставок, в торговле, в самой свободе судоходства. Группа G20 должна действовать сообща, чтобы противостоять этим угрозам», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Москву и Вашингтон прежде всего интересует прагматичный диалог между влиятельными и стабильными игроками. Европа к ним уже не относится, ее шаткая конструкция благоденствия трещит по швам. Европейские министры заметно нервничают. Француз Барро практически молится.

Теперь уже каждому в ЕС понятно: долгая война с Россией истощила ресурсы, обнажила старые проблемы.

А ведь президент России Владимир Путин им долго и подробно объяснял: корень проблемы — в расстановке приоритетов.

«Многие вещи делались и делаются до сих пор с ошибками — большими и имеющими негативные последствия для экономики. Это граждане ведущих европейских стран и экономик чувствуют на себе. Уровень жизни же снижается, количество безработных увеличивается. Это, конечно, подтачивает и фундаментальные основы самого Евросоюза», — заявил Владимир Путин первого октября 2026 года.

Протестный пожар охватил уже пол-Европы. Италия, Испания, Германия, Франция — лозунги на плакатах могут отличаться, а коренная причина, которая вывела людей на улицы, нет. Вместо развития экономик и социальной поддержки им предлагают только милитаризацию и войну.

«Денег нет! Ни на региональном, ни на национальном уровне! Нет плана решения проблем!» — возмущена учитель Марин Молен.

«Я смотрю на французский бюджет — он фактически удвоился. А что мы имеем в итоге? Все эти деньги ушли на Украину», — заявил бывший сенатор Франции, вице-президент комиссии в Сенате Ив Поззо ди Борго.

Макрон и Мерц куда больше привязаны к Брюсселю, чем к Парижу и Берлину. Вот немецкий канцлер делится беспечным оптимизмом на фоне рекордного падения рейтингов и массовых сокращений на заводах.

«Да, дорогие друзья, я говорю здесь, в Мюнхене: мы не унываем! Мы держимся! Мы не смотрим каждый день на опросы!» — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Живут по инерции, словно не замечая: голосов против становится все больше. Венгрия, Чехия и Словакия уже вошли в клинч с Брюсселем, отказываясь участвовать в новых кредитах для Украины.

Набирающая обороты «Альтернатива для Германии» угрожает инициировать «Дэгзит» — выход ФРГ из Евросоюза.

«Если Евросоюз не справляется с важнейшими задачами, закрепленными в европейских договорах, у нас должно быть право вето на отказ от участия», — заявила председатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Европейский «райский сад» был взращен на дешевых энергоресурсах из России. Доступные нефть и газ принимали за данность, а потом сами подпилили под собой даже не сук, а целое дерево.

На форуме стран-экспортеров газа в Москве Путин объясняет: для конечных потребителей в Европе это обернулось запредельными издержками.

«Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты. Вы знаете, в России есть такая поговорка: „Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь“», — заявил Владимир Путин.

При этом выбираться из ямы никто не планирует. Еврокомиссия официально выступила против идеи возрождения газопроводов «Северный поток».

«Энергоресурсы использовались как оружие, и мы заплатили за это цену — мы этого не забываем», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

От участия в мирных переговорах Старый Свет окончательно отодвинули. Ключевые решения принимают без учета мнения Европы. Большая двадцатка — яркий пример. США блокируют попытки союзников политизировать экономический клуб.

«И вот прессу просят удалиться из зала. Сейчас начинается закрытая часть совещания, посвященного геополитическим противоречиям, которых накопилось немало и в рамках самой Большой двадцатки», — рассказал обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Все акценты Сергей Лавров расставляет на пресс-конференции.

«Видит ли Москва желание отдельных групп европейских лидеров договариваться, или это все просто показное?» — спросил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«То, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс, это всем заметно. И ясно, что они хотят любой ценой не оставлять эти переговоры только на откуп России и США, которые планируют трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием украинских экспертов», — заявил министр иностранных дел России.

Сможет ли Европа попасть в этот треугольник России, Украины и США? Будет ли иметь значение? Или действительно, как мы говорили ранее, ей просто придется принимать решения по мере того, как ей будут указывать?

На пять лет войны Европа не рассчитывала. Такого не было в планах, а теперь нет и ресурсов. Остается либо из последних сил воевать, либо принять собственное стратегическое поражение.

Россия же сохраняет главное — ресурсы, промышленный и политический капитал и, что не менее важно, пространство для маневра. Москва может позволить себе разговаривать с США, потому что не строит иллюзий ни о дружбе, ни о потенциальной экономической выгоде. В основе — лишь прагматичный диалог. Но в мире, где европейская конструкция теряет равновесие, это уже серьезное преимущество.

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