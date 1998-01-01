ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

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Каждому храму будет присвоена одна из трех категорий защищенности от террористической атаки.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Все российские храмы получат в ближайшее время свою категорию антитеррористической защиты, степень безопасности в них будет ежегодно проверяться. Федеральная служба безопасности разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.

Согласно этому документу, каждому храму будет присвоена одна из трех категорий защищенности от террористической атаки. Устанавливать категории будут региональные комиссии из представителей МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти. Возглавлять комиссию будет настоятель храма.

Комиссия обязана изучить данные о площади, максимальном количестве прихожан религиозного заведения, его конструктивные и технические характеристики, порядок его функционирования, выявить потенциально опасные участки, определить степень угрозы теракта и возможные его последствия.

После чего храму присваивается категория: первая, если прогнозируемое количество пострадавших в случае теракта составит более 1000 человек, а ущерб превысит 50 миллионов рублей; вторая, если эти показатели составят соответственно до 1000 человек и до 50 миллионов рублей; и третья, если число пострадавших не превысит 200 человек, а ущерб — один миллион рублей.

Независимо от установленной категории все храмы оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения, в том числе прилегающей территории, а также могут оснащаться кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами, обеспечиваться охраной сотрудниками общественных объединений.

Согласно документу, не реже одного раза в год будут проводиться учения работников при обнаружении подозрительных лиц или предметов, а также плановая проверка антитеррористической защищенности заведения, сообщает Interfax.ru.

Ранее Пятый канал сообщил, что гражданин США задержан ФСБ РФ по подозрению в шпионаже.

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