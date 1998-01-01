Владимир Путин пообещал девочке Кристине прогулку на его яхте в Сочи

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В июне 2018 года она нарисовала портрет президента и написала ему письмо о своей мечте. Увидев, главу государства на благотворительном матче она решила еще раз к нему обратиться.

Фото, видео: Пятый канал

Президент России в четверг, 3 января, пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить ее мечту — прокатиться на президентской яхте.

Еще в 2018 году она нарисовала портрет главы государства и написала ему письмо, в котором рассказала о своей мечте. Во время Прямой линии с президентом она решила сделать еще одну попытку, но не смогла дозвониться.

Счастливый случай подвернулся Кристине на благотворительном хоккейном вечере, который состоялся 3 января в Сочи в Ледовом дворце курорта «Роза Хутор». Она подошла к Владимиру Путину, обняла его и рассказала о своей сокровенной мечте прокатиться на президентской яхте в родном городе.

Президент поручил своему помощнику записать номер телефона Кристины, узнал про портрет и пообещал исполнить ее мечту.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие пять предновогодних пожеланий детей исполнил Владимир Путин.

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