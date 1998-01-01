Мечты сбываются: Пять новогодних подарков от президента России детям

А теперь о самой трогательной истории уходящего 2018-го. Накануне праздника президент страны исполнил мечты тяжелобольных детей. В начале декабря Владимир Путин на Форуме добровольцев России узнал о благотворительном проекте «Мечтай со мной». И тогда глава государства пообещал помочь пятерым юным россиянам. Для мальчишек и девчонок это стало новогодней сказкой. Они пили чай с российским лидером, брали у него интервью и катались на президентском вертолете. И были счастливы. Наверное, это самый главный итог искреннего и чистого проекта.

— Подумал, что давно хотел полетать, посмотреть Питер. Ну, вот и получилось, — рассказывает Артем Пальянов.

Историю 14-летнего Артема иначе, как новогодним чудом не назовешь. Написал Деду Морозу. А письмо попало лично в руки президенту. Для захватывающей дух экскурсии с воздуха Владимир Путин выделил личный вертолет.

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Мальчик вместе с братом даже на какое-то время оказались в кабине пилотов. Младший Макар потом в салоне уплетал пирожные, а Артем, не отрываясь, еще долго вглядывался в иллюминатор.

— Привет, еще раз. Ну, как ты покатался? — спросил президент.

— Обалденно, — поделился впечатлениями Артем.

— Обалденно, говорит, — рассказал Путин.

У Артема сложное генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Слишком хрупкие кости. Таких детей еще называют хрустальными. На международном форуме добровольцев в руки президента попало еще четыре конверта с заветными желаниями. Арслан Каипкулов из Башкирии тоже грезит авиацией и небом. Но больше всего его интересует борт номер 1.

— Сейчас я нахожусь в кресле Владимира Владимировича Путина, — откровенничает Арслан Каипкулов.

Самолет главы государства. Журналисты центральных каналов так и остались ждать у трапа. А юному репортеру еще и камеру с собой взять разрешили.

— А ты хотел сделать что? Репортаж, ролик сделать? — спросил Владимир Путин.

— Я собирался снять сюжет небольшой про ваш самолет, — ответил Арслан Каипкулов

— Получилось? — поинтересовался Путин.

— Да, спасибо большое за возможность побывать в вашем самолете, — ответил подросток.

В кабину пилотов, правда, с техникой не пустили. Деловой зал? Пожалуйста. Здесь проходят совещания с министрами и высокими гостями. А это телефон, по которому Путин может позвонить в любую точку планеты. И, разумеется, интервью. Иначе какой же это репортаж.

— Чем вы кормите главного пассажира? — спросил Артем бортпроводницу.

— Специальное питание, — ответила стюардесса.

Свой ролик Арслан планирует выложить в одной из социальных сетей. 17-летняя Регина Парпиева о себе, как о журналисте, уже заявила. Незрячая девушка мечтала взять интервью у президента. И вот глава государства готов ответить на любые вопросы. Но вопреки законам жанра сначала сам пытается разговорить скромного интервьюера.

— С кем-то познакомилась будучи в Москве? — спросил Путин.

— В понедельник я была на соревнованиях, — ответила Регина.

— Ну, это же не я беру у тебя интервью, а ты у меня — пошутил президент.



Первый вопрос сразу о главном, о мечтах. Хотел ли Путин стать президентом.

— У меня не было такой мечты и намерений не было, — отвечает Владимир Путин.

О музыкальных предпочтениях

— Рэп, классику или heavy metal может? — поинтересовалась девушка.

— Ну, heavy metal для меня очень сложно, — рассказал президент.

На прощание девушка просит разрешения прикоснуться к главе государства. Для незрячего человека это очень важный момент.

— Вы очень красивый, вы очень хороший, — сказала девушка.

— Спасибо, — ответил президент

10-летний Коля Кузнецов мечтал пожать президенту руку. И вот мальчик в Кремле. Экскурсия по торжественным залам в позолоте длится больше часа. Так что в самый ответственный момент маленький гость немного растерялся.

— Коля, привет! Здравствуй! Как ты? Понравилось тебе? — поинтересовался Путин.

— Да, — ответил мальчик

У мальчика из Ставропольского края с президентом много общего. Например, увлечение восточными единоборствами. До болезни Коля занимался самбо. И надеется, что автограф, который президент оставил на его кимоно, станет чем-то вроде талисмана. Самой романтичной оказалась Вероника Макарова. Она мечтала оказаться на настоящей киноплощадке. И тут двери для маленькой принцессы распахнул легендарный «Мосфильм».

— Передавай большой привет сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, — сказал Путин.

Этот Новый год для каждого из наших героев станет по-настоящему особенным. Ведь теперь эти дети точно знают — мечты сбываются. Надо просто очень захотеть. И обязательно поверить в себя.

Ранее Пятый канал сообщал, где Владимир Путин встретит Новый год.