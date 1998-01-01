Мечты сбываются: Пять новогодних подарков от президента России детям

, 14:37 Репортаж 107

Владимир Путин принял участие в проекте волонтеров «Мечтай со мной» и выполнил новогодние желания пяти тяжелобольных детей.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

А теперь о самой трогательной истории уходящего 2018-го. Накануне праздника президент страны исполнил мечты тяжелобольных детей. В начале декабря Владимир Путин на Форуме добровольцев России узнал о благотворительном проекте «Мечтай со мной». И тогда глава государства пообещал помочь пятерым юным россиянам. Для мальчишек и девчонок это стало новогодней сказкой. Они пили чай с российским лидером, брали у него интервью и катались на президентском вертолете. И были счастливы. Наверное, это самый главный итог искреннего и чистого проекта.

— Подумал, что давно хотел полетать, посмотреть Питер. Ну, вот и получилось, — рассказывает Артем Пальянов.

Историю 14-летнего Артема иначе, как новогодним чудом не назовешь. Написал Деду Морозу. А письмо попало лично в руки президенту. Для захватывающей дух экскурсии с воздуха Владимир Путин выделил личный вертолет.

Читайте также

Стало известно, в каком возрасте дети перестают верить в Деда Мороза

Мальчик вместе с братом даже на какое-то время оказались в кабине пилотов. Младший Макар потом в салоне уплетал пирожные, а Артем, не отрываясь, еще долго вглядывался в иллюминатор.

— Привет, еще раз. Ну, как ты покатался? — спросил президент.

— Обалденно, — поделился впечатлениями Артем.

— Обалденно, говорит, — рассказал Путин.

У Артема сложное генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Слишком хрупкие кости. Таких детей еще называют хрустальными. На международном форуме добровольцев в руки президента попало еще четыре конверта с заветными желаниями. Арслан Каипкулов из Башкирии тоже грезит авиацией и небом. Но больше всего его интересует борт номер 1.

— Сейчас я нахожусь в кресле Владимира Владимировича Путина, — откровенничает Арслан Каипкулов.

Самолет главы государства. Журналисты центральных каналов так и остались ждать у трапа. А юному репортеру еще и камеру с собой взять разрешили.

— А ты хотел сделать что? Репортаж, ролик сделать? — спросил Владимир Путин.

— Я собирался снять сюжет небольшой про ваш самолет, — ответил Арслан Каипкулов

— Получилось? — поинтересовался Путин.

— Да, спасибо большое за возможность побывать в вашем самолете, — ответил подросток.

В кабину пилотов, правда, с техникой не пустили. Деловой зал? Пожалуйста. Здесь проходят совещания с министрами и высокими гостями. А это телефон, по которому Путин может позвонить в любую точку планеты. И, разумеется, интервью. Иначе какой же это репортаж.

— Чем вы кормите главного пассажира? — спросил Артем бортпроводницу.

— Специальное питание, — ответила стюардесса.

Читайте также

5 лучших новогодних подарков — для коллег, родителей и детей

Свой ролик Арслан планирует выложить в одной из социальных сетей. 17-летняя Регина Парпиева о себе, как о журналисте, уже заявила. Незрячая девушка мечтала взять интервью у президента. И вот глава государства готов ответить на любые вопросы. Но вопреки законам жанра сначала сам пытается разговорить скромного интервьюера.

— С кем-то познакомилась будучи в Москве? — спросил Путин.

—  В понедельник я была на соревнованиях, — ответила Регина.

— Ну, это же не я беру у тебя интервью, а ты у меня — пошутил президент.

Первый вопрос сразу о главном, о мечтах. Хотел ли Путин стать президентом.

— У меня не было такой мечты и намерений не было, — отвечает Владимир Путин.

О музыкальных предпочтениях

— Рэп, классику или heavy metal может? — поинтересовалась девушка.

— Ну, heavy metal для меня очень сложно, — рассказал президент.

На прощание девушка просит разрешения прикоснуться к главе государства. Для незрячего человека это очень важный момент.

 — Вы очень красивый, вы очень хороший, — сказала девушка.

Спасибо, — ответил президент

10-летний Коля Кузнецов мечтал пожать президенту руку. И вот мальчик в Кремле. Экскурсия по торжественным залам в позолоте длится больше часа. Так что в самый ответственный момент маленький гость немного растерялся.

— Коля, привет! Здравствуй! Как ты? Понравилось тебе? — поинтересовался Путин.

— Да, — ответил мальчик

У мальчика из Ставропольского края с президентом много общего. Например, увлечение восточными единоборствами. До болезни Коля занимался самбо. И надеется, что автограф, который президент оставил на его кимоно, станет чем-то вроде талисмана. Самой романтичной оказалась Вероника Макарова. Она мечтала оказаться на настоящей киноплощадке. И тут двери для маленькой принцессы распахнул легендарный «Мосфильм».

— Передавай большой привет сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, — сказал Путин.

Этот Новый год для каждого из наших героев станет по-настоящему особенным. Ведь теперь эти дети точно знают — мечты сбываются. Надо просто очень захотеть. И обязательно поверить в себя.

Ранее Пятый канал сообщал, где Владимир Путин встретит Новый год.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:28
Семья из России погибла в жутком ДТП в Финляндии, автомобиль всмятку — фото
15:11
Телетрап с пассажирами внутри рухнул в аэропорту США
15:00
Не новогодняя сказка о том, как Порошенко Украине свинью подложил
14:45
Российских детей из Сирии и Ирака доставят на родину
14:37
Мечты сбываются: Пять новогодних подарков от президента России детям
14:07
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
13:44
Владимир Путин направил новогодние поздравления главам государств
13:28
С наступающей катастрофой: Что ждет Землю в 2019 году
13:17
«Кого они будут снимать?»: ведущий «Дома-2» о новом экстрасенсорном проекте
13:00
Новогоднее поздравление Путина покажут в московском метро
12:40
В МВД рассказали об изменениях в закон о гражданстве
12:17
В Крыму открылся первый участок трассы «Таврида»
12:01
Видео: новые кадры испытаний ракеты «Авангард»
11:52
Девочка-подросток ушла из больницы в Тверской области и пропала
11:24
Один из напавших на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде
10:49
«Живу в центре водоворота»: актриса «Уральских пельменей» о разладе в коллективе
10:27
«Русская Кардашьян» побаловала поклонников шикарными формами в купальнике
10:11
«Рубиновые звезды помогут России» — звезда «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год
9:53
«Грудь как у мальчика»: младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников
9:37
«Как стриптизерш выбирают»: пользователи раскритиковали кастинг в группу Serebro

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество