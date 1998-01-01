Видео: Мама девочки Кристины из Сочи рассказала о встрече с Путиным на хоккейном матче

Мечтавшая прокатиться на президентской яхте девочка Кристина Ажимова 3 января впервые встретилась с российским лидером. Это произошло в Ледовом дворце курорта «Роза Хутор» в Сочи, где проходил благотворительный хоккейный матч, играли команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Посмотреть на ледовый поединок пришел и глава государства. Зрители же получили уникальный шанс сделать фото на память с президентом.

Тогда-то и сбылась мечта Кристины Ажимовой. С июня девочка хотела встретиться с президентом России. Желание возникло после просмотра прямой линии главы государства с россиянами в июне 2018 года. В тот день юная сочинка нарисовала портрет Путина, и отправила ему письмо, в котором рассказала о своей мечте — прокатиться на президентской яхте.

О внезапной встрече с главой государства мама Кристины рассказала Пятому каналу.

— Сегодня мы были с дочерью на благотворительном матче на хоккее на «Розе Хутор» и встретили Владимира Владимировича Путина совершенно случайно. Моя дочь, увидев его, побежала, обняла. Он тоже ее обнимал, целовал. Она полгода назад писала Владимиру Владимировичу желание, что очень бы хотела с ним прокатиться на яхте и подарить ему рисунок, который она нарисовала ему сама, где Владимир Владимирович рядом с Кремлем. И Владимир Владимирович взял мой телефон, пообещал, что ее мечта сбудется. Мы в это верим. Ну в принципе уже одна мечта осуществилась. Это то, что она увидела Владимира Владимировича, — сообщила Наталья Безменова — мама Кристины.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сама девочка Кристина из Сочи прокомментировала встречу с российским лидером.