Видео: Мечтавшая прокатиться на яхте Путина девочка Кристина рассказала о встрече с президентом

Сочинка Кристина Ажимова осуществила свою мечту. Она очень хотела встретиться с президентом России Владимиром Путиным еще с тех пор, когда в июне 2018 года посмотрела прямую линию главы государства с россиянами. Тогда же девочка нарисовала его портрет, и отправила ему письмо, в котором рассказала о своей мечте — прокатиться на его яхте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мечты сбываются!!! 🤞🏻🍀🍀🍀#моя❤️#всегдавместевсегдарядом Публикация от Безменова (@bezmenova18218) 6 Июн 2018 в 11:03 PDT

3 января, в Ледовом дворце курорта «Роза Хутор» в Сочи проходил благотворительный матч, играли команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Посмотреть на ледовый поединок пришел и Владимир Путин. Зрители же получили уникальную возможность сделать фото на память с президентом.

На матче, по счастливой случайности, оказалась и Кристина с мамой. Девочка, как и другие дети, подбежала к российскому лидеру со словами: «Вы же читали мое письмо? Мне надо вам ваш портрет передать? Вы же получили письмо, да?». После помощник президента взял номер телефона Кристины, а сам Владимир Путин пообещал исполнить мечту девочки — прокатить на яхте.

— Вы знаете, мечты сбываются. Я несколько месяцев назад нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень-очень холодно. И он пообещал мне исполнить мое желание, — рассказала Кристина.

Сообщается также, что средства от благотворительного матча 1,960 тысяч рублей направят на программу реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие пять предновогодних пожеланий детей исполнил Владимир Путин.