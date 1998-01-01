Видео: Экс-министру Подмосковья Кузнецову предъявлено обвинение

Следователи по особо важным делам СК РФ предъявили официальные обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируются мошенничество, растрата, легализация денежных средств, которые были совершены в 2005–2008 годах.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причастны к хищениям 14 миллиардов рублей из бюджета Московской области. Соучастники преступной группы уже отбывают сроки в местах лишения свободы. Супруга Кузнецова Жанна Булах по-прежнему скрывается от правосудия в США — ее осудили заочно. Французская полиция арестовала имущество Кузнецова, которое он приобрел на деньги, полученные преступным путем.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстрадиции Кузнецова.