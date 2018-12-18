«Ну, вот и все…» — Максим Виторган о разрыве с Собчак — Видео

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Актер коротко резюмировал слухи о проблемах в отношениях с телеведущей.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, instagram @mvitorgan

Вокруг личной жизни Ксении Собчак и Максима Виторгана вертится много слухов. В особенности о проблемах в их отношениях. Супруги никоим образом не комментируют происходящее, ограничиваюсь только двусмысленными заявлениями и размытыми намеками.

Очередным зерном для сплетен послужили недавние сообщения Ксении и Максима на своих страницах в Instagram. Собчак выложила фото из самолета с подписью — «Полетели!!!». И буквально в это же время Виторган опубликовал снимок самолета с тем же текстом. Но все обратили внимание, что самолеты были разных авиакомпаний, что породило много вопросов и домыслов.

instagram @xenia_sobchak
 
instagram @mvitorgan

Вскоре ситуация прояснилась и стало понятно, что все это лишь спланированная провокация, которую удумал Максим Виторган. На своей странице в Instagram в Stories актер через некоторое время выложил непродолжительное видео.

— Ну, вот и все. Разлетелись… — с грустью в голосе произнес Максим в ролике.

Сказав фразу, Виторган немедленно перевел камеру телефона на Собчак, которая находилась рядом с ним, и разразился смехом. Судя по всему, сейчас у Максима и Ксении в семье царит совет да любовь, сообщает Дни.ру.

Ранее Пятый канал сообщил, что Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь.

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