Вокруг личной жизни Ксении Собчак и Максима Виторгана вертится много слухов. В особенности о проблемах в их отношениях. Супруги никоим образом не комментируют происходящее, ограничиваюсь только двусмысленными заявлениями и размытыми намеками.

Очередным зерном для сплетен послужили недавние сообщения Ксении и Максима на своих страницах в Instagram. Собчак выложила фото из самолета с подписью — «Полетели!!!». И буквально в это же время Виторган опубликовал снимок самолета с тем же текстом. Но все обратили внимание, что самолеты были разных авиакомпаний, что породило много вопросов и домыслов.

instagram @xenia_sobchak

instagram @mvitorgan

Вскоре ситуация прояснилась и стало понятно, что все это лишь спланированная провокация, которую удумал Максим Виторган. На своей странице в Instagram в Stories актер через некоторое время выложил непродолжительное видео.

— Ну, вот и все. Разлетелись… — с грустью в голосе произнес Максим в ролике.

Сказав фразу, Виторган немедленно перевел камеру телефона на Собчак, которая находилась рядом с ним, и разразился смехом. Судя по всему, сейчас у Максима и Ксении в семье царит совет да любовь, сообщает Дни.ру.

Ранее Пятый канал сообщил, что Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь.