Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь

, 5:38 Фото 158

Слухи вокруг личной жизни известной телеведущей Ксении Собчак продолжают быть все более противоречивыми.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Известную российскую телеведущую и журналистку Ксению Собчак в новогоднюю ночь заметили в объятьях режиссера Константина Богомолова, который, как считают поклонники шоувумен, и является новым возлюбленным Ксении, из-за чего она даже сняла обручальное кольцо с безымянного пальца, пишут Дни.ру со ссылкой на издание People Talk.

Сообщается, что некие инсайдеры якобы увидели Ксению и Константина в Новый год на вечеринке в Agalarov Estate, и мол пара на скрывала своих теплых чувств друг другу, они целовались на людях.

Сама телеведущая слухи, которые стремительно расползаются вокруг ее персоны — не комментирует. На своей страничке Instagram она только поведала, что новогодние выходные проведет бездельничая и смотря сериалы, а прежде Ксения писала, что счастлива и любима.

 
 
 
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Всклокоченная)) привет, несколько дней безделья и сериалов!)))

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Правда кто одаривает ее теплом и любовью, Собчак не пояснила. Тем временем сплетники предполагают, что речь идет совсем не о ее законном муже Максиме Виторгане.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Собчак кардинально поменяла имидж после скандала с Виторганом.

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