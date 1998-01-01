Егор Крид попал на деньги, сорвав выступления в Абу-Даби

Популярный рэпер Егор Крид может лишиться нескольких миллионов рублей за сорванные без веской причины выступления в Абу-Даби. Как сообщает KP.RU, сейчас организаторы концертов уточняют свои убытки и намерены потребовать от музыканта компенсации за перелет всей его команды в бизнес-классе, проживание в дорогом отеле и аренду одного из самых больших клубов в городе.

По данным издания, артист должен был исполнить две песни на Русском новогоднем фестивале, а потом дать концерт на афтерпати вечеринке. Артист на мероприятие приехал, но выступать не стал. Сказал, что находится не в подходящем настроении. В итоге на фестивале отдуваться за 24-летнюю звезду пришлось Олегу Газманову, а второй концерт, на который поклонники специально ехали издалека, чтобы послушать Крида, вообще не состоялся.

Ранее Пятый канал рассказывал, что за выступление в ночь с 31 декабря на 1 января Егор Крид требует столько же, сколько и Ольга Бузова — два миллиона рублей.