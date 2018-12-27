Вот это цена! Кто из звезд просит за выступление на Новый год больше всех

, 10:24 Видео 46

Стали известны расценки на концерты российских знаменитостей в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Читайте также

30 голых женщин и бандиты — дикий корпоратив «Дискотеки Аварии»

Стали известны гонорары российских звезды в новогоднюю ночь. Информацию о стоимости, которую запрашивают звезды эстрады за выступление в ночь с 31 декабря по 1 января, приводит МК.

По данным издания, дороже всех оценила себя Примадонна. Менеджеры Пугачевой просят за ее концерт в ночь с 31 декабря на 1 января 350 тысяч евро, что приравнивается к 27, 8 миллионам российских рублей. Вслед за ней идет группа «Ленинград». За Новый год со Шнуровым и его музыкантами придется выложить от 150 тысяч долларов до 250 тысяч евро (12-19 миллионов рублей), пишет МК.

Интересно, что даже самая популярная звезда в российском Instagram Ольга Бузова не ценит себя так высоко. Певица вывесила ценник в два миллиона российских рублей за концерт. Для сравнения, в такую же сумму оценил свои услуги Егор Крид.

Для тех, кто не располагает такими бюджетами, есть и более «дешевые» артисты. Королева русского R&B Бьянка согласна выступить за 850 тысяч рублей, а группа «Винтаж» — за 700 тысяч.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто получает самую большую пенсию среди звезд.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:29
Умер олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
10:24
Вот это цена! Кто из звезд просит за выступление на Новый год больше всех
10:16
Знаменитости, которых мы потеряли в 2018 году
10:14
Автобус сбил пенсионерку с внуками в Нижнем Новгороде — кадры с места ЧП
10:05
«Ленинград Центр» представляет фантастическое новогоднее ревю «Фарфоровое счастье»
10:01
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Ивана Шиховцева
9:58
Гадалки «разложили» будущее Украины на фасоли — видео
9:45
Пять знаков зодиака, которые в 2019 году встретят любовь или поженятся
9:31
Когда жители Москвы увидят «кровавую» Луну
9:15
Умер самый старый американский ветеран Второй мировой войны
8:57
Жасмин выложила фото с мужем и рассказала об опасной болезни
8:42
Родителям с маленькими детьми не рекомендуют отдыхать за рубежом в Новый год
8:28
Молоко и бананы, или как сделать секс в новогоднюю ночь незабываемым
8:16
«Трезвая Россия» требует запретить скидки на алкоголь
8:01
«Авангард» превосходит все ракеты США — The National Interest
7:51
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
7:40
Названы самые востребованные специальности 2019 года
7:28
Видео: Почему Игорь Корнелюк пропал с телеэкранов
7:19
Названо имя нового председателя совета директоров «Русала»
7:09
Анастасия Макеева: «Радость актрисы в возможности сублимировать фантазии, в том числе сексуальные»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 декабря

Названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы

4 декабря

Вдвое больше Пугачевой: Ротару получает самую большую пенсию среди звезд

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама