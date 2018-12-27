Вот это цена! Кто из звезд просит за выступление на Новый год больше всех

Стали известны гонорары российских звезды в новогоднюю ночь. Информацию о стоимости, которую запрашивают звезды эстрады за выступление в ночь с 31 декабря по 1 января, приводит МК.

По данным издания, дороже всех оценила себя Примадонна. Менеджеры Пугачевой просят за ее концерт в ночь с 31 декабря на 1 января 350 тысяч евро, что приравнивается к 27, 8 миллионам российских рублей. Вслед за ней идет группа «Ленинград». За Новый год со Шнуровым и его музыкантами придется выложить от 150 тысяч долларов до 250 тысяч евро (12-19 миллионов рублей), пишет МК.

Интересно, что даже самая популярная звезда в российском Instagram Ольга Бузова не ценит себя так высоко. Певица вывесила ценник в два миллиона российских рублей за концерт. Для сравнения, в такую же сумму оценил свои услуги Егор Крид.

Для тех, кто не располагает такими бюджетами, есть и более «дешевые» артисты. Королева русского R&B Бьянка согласна выступить за 850 тысяч рублей, а группа «Винтаж» — за 700 тысяч.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто получает самую большую пенсию среди звезд.