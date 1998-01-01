Видео: В Петербурге автобус с детьми врезался в столб

Пассажирский микроавтобус с детьми попал в аварию на юге Петербурга. ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 4 января, на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. На месте сейчас работает бригада медиков.

По предварительной информации, микроавтобус на полной скорости въехал в столб. В этот момент в салоне находилась группа детей. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, а также о причинах аварии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что страшное ДТП произошло в Подмосковье. В результате погибли четыре девушки.