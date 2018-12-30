Страшное ДТП в Подмосковье, унесшее 4 жизни — кадры с места происшествия

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Четыре девушки погибли при столкновении автомобилей ночью 2 января.

Фото, видео: Пятый канал

Пятый канал публикует кадры с ДТП в Подмосковье, в котором погибли четыре человека. Столкновение произошло ночью 2 января в Дмитровском районе Московской области.

Поздно ночью автомобиль марки Hyundai столкнулся на трассе с машиной, марка которой пока неизвестна. Обстоятельства ДТП выясняются, но, вероятнее всего, это было лобовое столкновение, которое произошло на полном ходу. На записи с места происшествия видно, что задняя часть транспортного средства уцелела, тогда как от передней осталась только груда покореженного метала.

В Hyundai в момент аварии находились четыре девушки. В живых не осталась ни одна из них. Также известно, что одному человеку из второго автомобиля была оказана амбулаторная помощь — скорее всего, этот участник ДТП не получил критичных травм.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов.

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