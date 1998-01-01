Фигурист Илья Авербух подаст в суд на мошенников, использовавших его имя

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Нечистые на руку предприниматели организовывают некие ледовые представления под именем известного фигуриста и хореографа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Известный российский спортсмен и предприниматель, автор собственных ледовых шоу Илья Авербух намерен подать в суд на мошенников, которые под его именем устраивали ледовые представления сомнительного качества. Об этом рассказывает телеканал «Москва 24».

К ледовому представлению «Снежная королева», которое посмотрели больше четырех тысяч зрителей в Астрахани, и которое должны были показать в Махачкале и других городах страны, Авербух не имеет никакого отношения.

В офис автора знаменитых шоу «Щелкунчик» и «Алиса в стране чудес», которые огромным успехом пользуются в Санкт-Петербурге и в Москве, пришло сразу несколько писем, сообщающих о том, что в шоу «Снежная королева», режиссером которого значится Авербух, качество мягко сказать не лучшее, к тому же отсутствует какая-либо сценография.

Илья Авербух не намерен оставлять безнаказанным произошедшее в Астрахани и собирается обратиться в прокуратуру.

— Я возмущен и раздосадован той информацией, которую получил из Астрахани. Конечно, идея подарить детям новогодний праздник сама по себе прекрасная, но, к сожалению, ее воплощение оставляет желать лучшего. Уверен, что в следующем году в местной администрации будет по-настоящему тщательный подход к выбору спектаклей. И надеюсь, что для многих ситуация в Астрахани станет хорошим уроком, рассказал спортсмен.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, почему Илья Авербух отказался идти в политику.

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