Илья Авербух привез в Петербург ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

, 10:30 Репортаж 41

На ледовой сцене — акробаты, фокусники, файер-шоу и даже батутисты.

Фото, видео: ВКонтакте @ice_show, Пятый канал

Алиса теперь не только в стране чудес, но и на льду. Илья Авербух привез в Петербург знаменитую сказку Льюиса Кэролла. В этот раз на ледовой сцене — акробаты, фокусники, файер-шоу и фигурное катание на высочайшем мировом уровне.

В многолетней истории ледовых представлений, это шоу Ильи Авербуха самое сложное с инженерной точки зрения. Автор и режиссер не брался за постановку, пока сценические технологии не достигли необходимого ему уровня.

— Фигурное катание здесь превалирует. Но «Алиса в стране чудес» — это сказка, где поставлено все с ног на голову. И мне очень хотелось поменять и мой подход, в котором на фигурном катании акцент. Сделать акцент на различные номера, — рассказал Илья Авербух.

Фигуристы в Зазеркалье сплошь именитые и титулованные. Концентрация медалей на квадратный метр льда зашкаливает. В одной из сцен появляются сразу три двукратных олимпийских чемпиона.

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Но у исполнительницы главной роли — главные награды впереди. Участницу юниорской сборной режиссер сразу заприметил, а она и не думала, что ее карьера получит такой неожиданный поворот.

— Открывается дверь, входит Авербух и говорит: «будешь участвовать — главная роль». А я понимаю, что это мечта. Говорит — ну, если тренер разрешит. Я — пожалуйста, пожалуйста! — поделилась фигуристка, чемпионка Польши по фигурному катанию Екатерина Куракова.

За прошедший год — после столичной премьеры — миниатюрная фигуристка заработала две золотые медали. Благодаря кукольной внешности ее поначалу Барби называли. Теперь спортсменка перевоплощается в Алису.

Чемпионы даже и не знают, чему учить юную спортсменку. Она и так все умеет.

— Катя прыгает невероятные прыжки — как на соревнованиях. Мы только удивляемся тому, как она может делать и там и тут, — сказала чемпионка олимпийских игр Екатерина Гордеева.

У опытных фигуристов здесь повышенные нагрузки. Чемпионская пара Петрова-Тихонов — едва костюмы успевают менять. У них шесть ролей на двоих.

— Надеваешь один костюм, другой герой. Другой взгляд. Эмоции, пластика. Все меняется, — делится олимпийский чемпион, фигурист Алексей Тихонов.

«Алиса в стране чудес» — это не только ледовая постановка. На арене сливаются сразу несколько стихий. И на трибунах зрители буквально ощущают то ледяное дуновение от пролетающих артистов, то жар от огненных аттракционов.

А благодаря панорамным проекциям — действие так и вовсе переворачивается с ног на голову. В зазеркальной реальности — все не по правилам.

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