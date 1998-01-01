В эксклюзивном интервью Пятому каналу фигурист и шоумен Илья Авербух заявил, что никогда не собирался идти в политику, как это делают его коллеги после завершения спортивной карьеры.
Сам себя спортсмен называет «активным гражданином», но карьере государственника предпочитает творчество.
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Фигурист добавил, что не пошел бы на государственную службу и для решения личных проблем. Например, четыре года назад Авербуха оштрафовали за нарушение закона о возрастном цензе за ледовое шоу. Сам же закон о возрастных категориях Авербух считает нужным и правильным.
Ранее Пятый канал публиковал большое интервью с Ильей Авербухом.