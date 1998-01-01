В эксклюзивном интервью Пятому каналу фигурист и шоумен Илья Авербух заявил, что никогда не собирался идти в политику, как это делают его коллеги после завершения спортивной карьеры.

Сам себя спортсмен называет «активным гражданином», но карьере государственника предпочитает творчество.

— Я поддерживаю те начинания, которые делаются в нашей стране. И поддерживаю и мэра нашего, и президента. И был доверенным лицом. Я не пытаюсь быть «и вашим, и нашим». Мне нравится то, что делается в нашей стране. Я считаю, что делается и сделано очень много, но мое место в том, чем занимаюсь я , — созданием своего продукта. Я не стремлюсь иметь какую-то корочку, — пояснил Авербух.

Фигурист добавил, что не пошел бы на государственную службу и для решения личных проблем. Например, четыре года назад Авербуха оштрафовали за нарушение закона о возрастном цензе за ледовое шоу. Сам же закон о возрастных категориях Авербух считает нужным и правильным.

Ранее Пятый канал публиковал большое интервью с Ильей Авербухом.