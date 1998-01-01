Актер Иван Бортник ушел из жизни

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Народный артист России скончался на 80-м году жизни.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин

Народный артист России, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его коллеги Владислава Маленко.

— Ребята, ушел мой друг Иван Бортник, — написал он на своей страничке Facebook.

Актер Иван Бортник с 1967 года работал в столичном театре на Таганке. Кроме того, он сыграл множество ролей в советских и российских фильмах. Среди них такие, как «Мама, не горюй», «Антикиллер» и другие.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в первый день 2019 года умер Крис Кельми.

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