Актер Иван Бортник ушел из жизни

Народный артист России, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его коллеги Владислава Маленко.

— Ребята, ушел мой друг Иван Бортник, — написал он на своей страничке Facebook.

Актер Иван Бортник с 1967 года работал в столичном театре на Таганке. Кроме того, он сыграл множество ролей в советских и российских фильмах. Среди них такие, как «Мама, не горюй», «Антикиллер» и другие.

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