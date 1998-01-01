В первый день 2019 года умер Крис Кельми

Исполнитель популярнейшего хита 90-х Крис Кельми умер в Подмосковье 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник в окружении музыканта.

Как стало известно Пятому каналу, певец скончался в собственном доме в Ноглаголево. Скорая приехала к Кельми вечером на вызов, он находился в своем доме без сознания. Звезда 90-х скончался до приезда медиков.

Издание сообщает, что тело музыканта было доставлено в Наро-Фоминский морг.

Крис Кельми — популярный советский и российский певец и композитор. Исполнитель таких хитов, как «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву». Автор музыки к мультфильму «Пес в сапогах». Последние годы музыкант страдал алкогольной зависимостью. Вместе с другом Евгением Осиным и телеведущей Даной Борисовой проходил лечение за границей.