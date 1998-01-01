Известный кардиохирург Лео Бокерия получил травму плеча после падения в пятницу, 4 января. Знаменитый врач обратился за помощью к московским коллегам, которые сделали ему компьютерную томографию.

Как сообщает РЕН ТВ, 79-летнему врачу поставили диагноз вывих плеча. От госпитализации Бокерия отказался.

Лео Бокерия — мировая знаменитость в области кардиохирургии. Он одним из первых выполнил одномоментные операции, корректирующие врожденные и приобретенные пороки сердца. Пионер минимально инвазивных операций на сердце. Лео Бокерия является обладателем 150 патентов на изобретения. В настоящее время занимает должность главного кардиохирурга Минздрава России, а также президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». И это лишь малая часть направлений его деятельности.

Ранее Пятый канал в прямом эфире транслировал проведение Лео Бокерией операции на открытом сердце в мае 2017 года.