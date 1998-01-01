В театре на Таганке рассказали о дате прощания с Иваном Бортником

Пресс-служба театра на Таганке заявила, что прощание с ушедшим из жизни в пятницу, 4 января, Иваном Бортником состоится 8 января на его родной сцене, на которой он играл с 1967 года и где подружился с Владимиром Высоцким.

Народного артиста РФ не стало во время разговора с женой Татьяной. Он позвонил ей с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру и вдруг замолчал. Женщина предполагает, что у артиста оторвался тромб.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Станислав Садальский трогательной попрощался с Бортником.

К слову, летом 2018 года у Ивана Бортника уже возникали проблемы со здоровьем. Так, 7 августа стало известно, что 79-летний артист попал в больницу, где его готовили к операции. Однако ее пришлось отложить по медицинским показаниям, поскольку у артиста был слишком низкий уровень гемоглобина.

Также в СМИ публиковалась информация о том, что Бортник был госпитализирован с подозрением на инфаркт и перелом шейки бедра. Однако эти данные не подтвердились. Затем стало известно, что артист отказался от госпитализации, несмотря на диагноз врачей — желудочно-кишечное кровотечение.