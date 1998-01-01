Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий

Известие о смерти известного советского и российского музыканта Криса Кельми потрясло Россию. Он ушел из жизни в первый день нового года — 1 января 2019. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Более точные данные и обстоятельства гибели артиста станут известны после проведения экспертизы.

Между тем, по информации знакомых, Кельми страдал от цирроза печени. Кроме того, он регулярно жаловался на боли в сердце. В конце 2018 года, за пару месяцев до смерти, музыкант показал «Светской хронике» свой дом, с кем он живет и кто помогает ему по хозяйству. Тогда же артист рассказал о проблемах со здоровьем, но даже несмотря на них, он строил планы на будущее.

— Со мной все закончено! Фигушки. Меня чтобы убить, надо приложить максимум усилий, — говорил Крис Кельми.

В этом седом старике, который едва ходит и говорит — почти не узнать легендарного Криса Кельми! А ведь когда-то по красавцу рокеру сходили с ума миллионы девушек по всей стране! Крису было 63. Он жил в Подмосковье в полном одиночестве. Единственные друзья музыканта — кот Барсик и дворовый пес.

— Ну, че не даешь папе сесть нормально. Давай… еще кусается. Ох ты, он кусается. Типа разбудили его. Барсик, хватит кусаться, у нас гости, что о тебе могут подумать. Давай, иди. Вот такой кот. Но, правда, спит рядом со мной на груди… — говорил музыкант.

Двухэтажный дом артиста пустовал. Крис дни напролет проводил у телевизора. К музыкальным инструментам почти не притрагивался. На кухне у него пустой холодильник. А на веранде — мангал и стулья — все, что нужно для семейного пикника. Только пригласить в гости на шашлыки было некого. Казалось бы, у Кельми есть родня — братья, племянники, сын Кристиан и жена Людмила.

— У меня в Москве 3 квартиры, в одной живет сын с женой, я купил ему квартиру, в другой большой квартире, 5-комнатной, живет жена, — рассказывал Кельми.

Кельми не скрывал — жена приезжала редко. У нее своя жизнь. Поэтому он нанял помощника по хозяйству.

— Далер здесь в основном, сотрудник мой. Он… знает многое в медицине, вообще все стирает, — пояснял певец.

Жизнь популярного артиста пошла под откос, когда в ней появился алкоголь. Кельми не скрывал: пить он начал после распада легендарного «Рок-Ателье». Жена запои знаменитого мужа терпеть не стала.

— Пять-семь лет назад я действительно крепко запил по причине, ну, во-первых, распалась одна из лучших групп, «Рок-Ателье», еще начались домашние проблемы… такое, достаточное циничное отношение… теплых слов не было, ну, а с чего они могли взяться, если я пил. Ну, было дело, я не скрываю, пил и пил, — признавался артист.

Чтобы избавиться от тяжелейшей алкогольной зависимости артист согласился на лечение в Таиланде.

— Я хочу сказать сразу, что я… 700 дней пробыл… в разных госпиталях и клиниках, начиная с Таиланда, потому что в Таиланде была вообще смертельная история… я практически лежал… в кровати, там… не ходил, это очень плохо. То есть, у меня опорно-двигательный аппарат, он… особо не работает сейчас, — рассказывал Кельми.

В Таиланд Кельми летал со звездными приятелями — Даной Борисовой и Евгением Осиным. Но после возвращения общение с ними Крис не поддерживал.

— Я и с Даной Борисовой не общаюсь, хотя мы жили, там, в центре Денева как бы, в соседних номерах люксовых, но… ну, а что, — вспоминал певец.

Для Криса условия лечения в Таиланде были слишком жесткие. Его ограничивали не только в алкоголе, но и в свободном передвижении по территории пансионата.

— Я пошел плавать, когда выходил из воды, меня встретили пять секьюрити… местных в форме, да, ну в смысле госпиталя. Повалили на землю, избили. Потом одели наручники… потом положили на кровать и как бы приковали меня этими наручниками… — рассказывал музыкант.

Однако Дана Борисова объясняла эти истории разыгравшейся фантазией артиста.

— Это у него чистая алкогольная деменция. Они вам че только не порассказывают все, — говорила Дана Борисова.

Психолог, у которого Крис лечился в Таиланде, подтверждала — над Кельми никто не издевался.

— Я хотела бы опровергнуть заявление Криса Кельми о том, что, находясь здесь, в нашем центре, его привязывали и ограничивали как-то его передвижение. Это абсолютная ложь, — заявляла психолог реабилитационного центра SABAI Любовь Мельник.

В клинике пациенты ездят на море, занимаются спортом, ходят на массаж. Им читают лекции. Но ни философия, ни жаркий тайский климат не помогли Крису. Дома в Москве он все так же тянулся к стакану.

— Сегодня я немножко, это самое, выпил, у меня просто болит все, ну как анестезия… у меня ноги болят, вообще не ходят, — пояснял Крис Кельми.

Музыкант оправдывался: жизнь как будто испытывала его на прочность. В 2015 году к нему в квартиру ворвались бандиты, и выбросили Кельми из окна седьмого этажа.

— Я сломал 6 ребер, сейчас седьмое пробило легкое, и я там, народу не было на улице никого, я еле-еле дополз до телефона, чтобы вызвать 03, — жаловался артист.

Прошлой зимой Кельми снова чудом выжил!

— В Австрии на горных лыжах, я… не горнолыжник, не умею так кататься, там было очень скользко, и мы не поделили дорогу с деревом, с австрийским. Там все было красиво, там, носилки, вертолет, — вспоминал артист.

Единственной отрадой для Криса Кельми был сын, его фотографии повсюду. Сам Кристиан тоже здесь бывал. Правда, не часто. Слишком занят по работе.

— Он приезжает все время сюда, так, навещает меня и говорит «папа, держись», — говорил Кельми.

Крис Кельми гордился сыном — называл его компьютерным гением. Но главное, чего артист ждал от Кристиана — это появления на свет внуков. Ведь тогда он смог вновь почувствовать себя важным и нужным.

— Ну хотелось бы… двух-трех хотя бы, чтобы передать им основу, — рассказывал артист.

Не смотря на одиночество и серьезные проблемы со здоровьем — Крис Кельми продолжал сочинять песни. Просветления чаще всего случались по ночам. И тогда рука артиста все же тянулась к инструменту, а не к стакану.