Соколовский и Дакота могут встретиться на Бали

Воссоединение звездной пары Риты Дакоты и Влада Соколовского может состояться уже в ближайшее время. По информации «Экспресс газеты» они будут жить на острове Бали в течение нескольких месяцев, как это было до их расставания летом 2018 года.

Влад Соколовский уже прилетел на остров и поспешил опубликовать в Instagram свежие пляжные фотографии.

Instagram @vs20

- Привет, родной Бали. Уверен, ты еще не один раз по-настоящему удивишь… - подписал он снимок.

Накануне стало известно, что Рита Дакота отправится на курорт вместе с дочерью Мией. Экс-супруги привыкли посещать одни и те же места, так что они неизбежно встретятся в острове. Ранее в СМИ появилась информация, что Соколовский и Дакота снова стали сближаться ради дочери.