Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал подписание томоса для Объединенной раскольнической церкви Украины.

По его словам, подпись патриарха Вафоломея не несет никакого нового смысла, поскольку все организационные моменты украинской раскольнической церкви отражены в уставе, который был принят на константинопольском синоде в декабре 2018 года.

Его коллега, директор Института современного государственного развития, Дмитрий Солонников уверен, что президент Украины использует этот формальный момент в президентской гонке.

Тем временем председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поздравил весь православный мир с Рождеством Христовым, а томос назвал лишь «бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций».

— Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит , — заявил Легойда в своем Telegram.

Ранее Пятый канал публиковал видео из Стамбула, где был подписан томос об автокефалии Объединенной раскольнической церкви Украины.