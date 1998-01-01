«Ничего не значит» — Ростислав Ищенко о подписании томоса для автокефалии Украины

, 15:27 Мнение экспертов 72

Политолог отметил, что оформление церковного документа не означает ничего нового.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал подписание томоса для Объединенной раскольнической церкви Украины.

По его словам, подпись патриарха Вафоломея не несет никакого нового смысла, поскольку все организационные моменты украинской раскольнической церкви отражены в уставе, который был принят на константинопольском синоде в декабре 2018 года.

Его коллега, директор Института современного государственного развития, Дмитрий Солонников уверен, что президент Украины использует этот формальный момент в президентской гонке.

Тем временем председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поздравил весь православный мир с Рождеством Христовым, а томос назвал лишь «бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций».

— Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит, — заявил Легойда в своем Telegram.

Ранее Пятый канал публиковал видео из Стамбула, где был подписан томос об автокефалии Объединенной раскольнической церкви Украины.

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