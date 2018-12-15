Варфоломей подписал томос для Объединенной раскольнической церкви Украины

Объединенная раскольническая церковь на Украине получила автокефалию от Константинополя. Томос был подписан патриархом Варфоломеем в субботу, 5 января. Об этом сообщает ТАСС.

Перед подписанием церковного документа в Стамбуле в храме Святого Георгия, который располагается возле резиденции Вселенского патриархата. На богослужении присутствовала большая украинская делегация — президент Незалежной Петр Порошенко, глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, множество украинских политиков, иерархи раскольнической церковной структуры, спикер Рады Андрей Парубий и, конечно же, глава Объединенной раскольнической церкви митрополит Епифаний.

Подписание документа прошло в резиденции Варфоломея и в присутствии Порошенко и митрополита Епифания.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как на Украине решали судьбу новой церкви.