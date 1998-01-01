Самбурская в бешенстве из-за Белогуровой, рассказавшей о внебрачной дочери от Головина

, 17:05 26

Ее поддержала и звезда «Универа» Рудова, которая возмущена меркантильностью «жертвы», родившей от актера Головина ребенка.

Фото: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская пришла в крайнее возмущение, узнав, что ее знакомая экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова, вопреки их уговору, сделала достоянием общественности свои жизненные неурядицы.

В частности, она обратилась к главе юридического агентства «Гордон и сыновья» Екатерине Гордон и сказала, что растит восьмимесячную дочь Оливию, отцом которой, по ее словам, является актер Александр Головин из сериала «Кадетство» и франшизы «Елки». Однако мужчина и во время беременности и после родов отказался признавать дочь.

Самбурская, которая хоть и находилась в приятельских отношениях с Головиным, все же пожалела Белогурову, пустила ее с новорожденной пожить в свою квартиру, помогала финансово, предлагала нанять няню, обещала в скором времени организовать тест на отцовство, и многое другое. Единственным условием для этого было хранить молчание и не идти на телешоу. Но Белогурова поступила иначе.

— Света Белогурова забеременела от Александра Головина. Он, узнав об этом, сразу сказал, что ребенок ему не нужен. Она решила рожать. Родила. Он не передумал. Пожалела ее, не разрешила идти на телевидение. Пустила бесплатно в свою квартиру. Дала ежемесячное содержание в виде 30 тысяч рублей плюс все необходимое поверх этой суммы. Девчонкам знакомым рассказала, кто с детьми, отнеслись с пониманием и передали детские вещи. Сказала ей искать няню, за мой счет, естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребенка, — написала в Instagram возмущенная Самбурская.

Instagram @samburskaya

По мнению актрисы, она дала оказавшейся в непростой ситуации бывшей танцовщице «удочку, чтобы она стала независимой и с профессией».

— Что делает Света? Она прется к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о ее спокойствии и спокойствии ребенка, обещая, что два года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие, — рассказала актриса.

Самбурская добавила, что Белогурова во всеуслышание утверждает, что у нее нет меркантильных интересов.

— Но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже кажется продала свое присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая ****, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и легких денег. О ребенке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала. Не слушайте, что они с Гордон затеяли, — подытожила Самбурская.

Звезда сериала «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова встала на защиту своей подруги Самбурской и заявила, что эту историю специально раздувает Белогурова.

— Я не могу молчать! Я вступаюсь за свою любимую подругу, которая поселила эту девушку Свету абсолютно бесплатно в свою квартиру! А после того, как Светлана захотела прославиться, попросила ее съехать и дала ей на это месяц! У нее на секундочку есть мама, у которой есть и квартира своя! А в соцсетях раздувают, что Света прям и работала, и квартиру у нее снимала, и что Настя с Сашей Головиным в сговоре! Настасью Самбурскую, мою любимую, поливать грязью не позволю! — возмущается в Instagram подруга актрисы.

Instagram @rudovanata

Ранее Пятый канал рассказывал, как обиженная Самбурская пригвоздила к «позорному столбу» очередную жертву.

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