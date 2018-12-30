«Стыдно и трусливо» — Гордон разнесла Самбурскую за скандал с Белогуровой

, 11:33 441

Глава юридического агентства «Гордон и сыновья» не только раскритиковала доводы актрисы, но и проехалась по ее творчеству, заявив, что та не сыграла ни одной серьезной роли

Фото: www. globallookpress.com

Юрист и общественник Екатерина Гордон прокомментировала выпад актрисы Настасьи Самбурской в адрес экс-участницы балета «Тодес» и бывшей подруги Светланы Белогуровой, которая решила публично добиваться алиментов на воспитание годовалого сына от актера Александра Головина. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Адвокат пояснила Самбурской, что Белогурова сама обратилась в ее компанию и пожелала придать огласке личную драму.

— Ко мне пришла Света в компанию сама, и она реализует свое право и право своего ребенка. Первобытные разговоры о том, что она насильно родила, что Головин сказал ей, что ребенка не хочет, делай аборт, смешно комментировать, — заявила Гордон.

Instagram @katyagordon

Досталось и подруге Настасьи Наталье Рудовой. Гордон заявила, что обе актрисы не сыграли ни одной серьезной роли в кино.

— Я, к слову, не видела ни вас, ни вашу подругу Рудову ни в одном серьезном фильме, но могу допустить, что вы — чудесные актрисы, и я просто пропустила пару глубоких достойных картин с вашим участием, — съязвила Гордон.

На этом юрист не остановилась. Она напомнила Самбурской о гранях, за которые заходить нельзя, при этом объяснив, что она понимает, почему Настасья все же за них заходит, так как ей рассказывали, что у актрисы «была непростая жизненная ситуация, поэтому с системой координат проблемы…»

В завершение своего спича Гордон предложила все же прекратить перепалку и приехать на встречу к ней в контору.

— Распускать сплетни за спиной, врать моему клиенту, злословить — это стыдно и довольно трусливо. Я из тех, кто не боится встречаться глазами, — заключила Екатерина.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская и Рудова набросились на Белогурову, которая пытается доказать, что отцом ее ребенка является российский актер Александр Головин.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

12:44
Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами
12:26
В театре на Таганке рассказали о дате прощания с Иваном Бортником
12:05
Визит Рогозина в США отложен на неопределенный срок
11:49
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
11:33
«Стыдно и трусливо» — Гордон разнесла Самбурскую за скандал с Белогуровой
10:49
Хакеры Anonymous обнародовали новые сведения о вмешательстве Лондона в дела других стран
10:31
Кардиохирург Лео Бокерия получил травму плеча после падения
10:11
Звезда «Папиных дочек» горячо станцевала на отдыхе
9:53
Президент Эстонии назвала решенным вопрос об отмене русского языка в школах
9:36
Молодежная сборная РФ по хоккею поборется за третье место в МЧМ
9:23
«Сволочи, как вы могли»: Полина Гагарина пожурила поклонников за ее неудачное фото
9:05
«Чистый гол»: Тренер хоккейной «молодежки» РФ об отмененной шайбе в ворота США
8:44
«Так или иначе прекратится»: Украинский министр Омелян о ж/д сообщении Незалежной с РФ
8:27
Видео: Деликатное положение Саши Савельевой стало очевидным
8:11
Елена Темникова похвасталась необычным новогодним подарком от мужа
7:58
Опубликован список самых невостребованных профессий 2019 года
7:38
Звезда «Мажора» едва не стал пешеходом, отказавшись ездить на своей Toyota Celica
7:21
Дочь Диего Марадоны рассказала о состоянии легенды мирового футбола
7:03
Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске
6:46
Принц Гарри поедет в Норвегию учиться «отражать российское вторжение»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

30.12.2018

Самбурская в бешенстве из-за Белогуровой, рассказавшей о внебрачной дочери от Головина

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама