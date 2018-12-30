Юрист и общественник Екатерина Гордон прокомментировала выпад актрисы Настасьи Самбурской в адрес экс-участницы балета «Тодес» и бывшей подруги Светланы Белогуровой, которая решила публично добиваться алиментов на воспитание годовалого сына от актера Александра Головина. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Адвокат пояснила Самбурской, что Белогурова сама обратилась в ее компанию и пожелала придать огласке личную драму.

— Ко мне пришла Света в компанию сама, и она реализует свое право и право своего ребенка. Первобытные разговоры о том, что она насильно родила, что Головин сказал ей, что ребенка не хочет, делай аборт, смешно комментировать, — заявила Гордон.

Instagram @katyagordon

Досталось и подруге Настасьи Наталье Рудовой. Гордон заявила, что обе актрисы не сыграли ни одной серьезной роли в кино.

— Я, к слову, не видела ни вас, ни вашу подругу Рудову ни в одном серьезном фильме, но могу допустить, что вы — чудесные актрисы, и я просто пропустила пару глубоких достойных картин с вашим участием, — съязвила Гордон.

На этом юрист не остановилась. Она напомнила Самбурской о гранях, за которые заходить нельзя, при этом объяснив, что она понимает, почему Настасья все же за них заходит, так как ей рассказывали, что у актрисы «была непростая жизненная ситуация, поэтому с системой координат проблемы…»

В завершение своего спича Гордон предложила все же прекратить перепалку и приехать на встречу к ней в контору.

— Распускать сплетни за спиной, врать моему клиенту, злословить — это стыдно и довольно трусливо. Я из тех, кто не боится встречаться глазами, — заключила Екатерина.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская и Рудова набросились на Белогурову, которая пытается доказать, что отцом ее ребенка является российский актер Александр Головин.