Юрист и общественник Екатерина Гордон прокомментировала выпад актрисы Настасьи Самбурской в адрес экс-участницы балета «Тодес» и бывшей подруги Светланы Белогуровой, которая решила публично добиваться алиментов на воспитание годовалого сына от актера Александра Головина. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Адвокат пояснила Самбурской, что Белогурова сама обратилась в ее компанию и пожелала придать огласке личную драму.
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Досталось и подруге Настасьи Наталье Рудовой. Гордон заявила, что обе актрисы не сыграли ни одной серьезной роли в кино.
На этом юрист не остановилась. Она напомнила Самбурской о гранях, за которые заходить нельзя, при этом объяснив, что она понимает, почему Настасья все же за них заходит, так как ей рассказывали, что у актрисы «была непростая жизненная ситуация, поэтому с системой координат проблемы…»
В завершение своего спича Гордон предложила все же прекратить перепалку и приехать на встречу к ней в контору.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская и Рудова набросились на Белогурову, которая пытается доказать, что отцом ее ребенка является российский актер Александр Головин.