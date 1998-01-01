Сергей Безруков объяснил путаницу с днем рождения отца и поздравил его

Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram, фото на котором сидит с отцом и дочкой Машей в заснеженном саду и поздравил Виталия Сергеевича с днем рождения. Как оказалось, заранее, хотя по паспорту, он родился 1 января.

Как пояснил Безруков-младший, его «Батя» родился во время войны, в 1942 году в деревне на Волге. Рождество, Новый год — тогда было не важно, так и получилось, что в документе днем рождения значится 1 января, хотя на свет он появился в ночь с 6 на 7 января. А вот мама Сергей Безрукова действительно родилась в первый день 1950 года.

— Батя, с наступающим тебя! Виталий Сергеевич Безруков, БАТЯ! — написал артист.

instagram @ s_bezrukov

Таким образом, в ночь на 7 января Виталию Безрукову исполнится 77 лет. Он тоже актер. В 1966 году окончил школу-студию МХАТ. Играл на сцене Театра имени Маяковского, МХАТа, Московского драматического театра имени Чехова, работал в Театре Сатиры. Вместе с сыном снялся в сериалах «В июне 41-го», «Бригада», «Есенин». В последнем он также выступил в качестве одного из авторов сценария.

Ранее Сергей Безруков рассказывал, что отец с детства прививал ему любовь к стихам и имя ему выбрал в честь Есенина.