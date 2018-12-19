Последняя попытка США сорвать сделку по С-400 в Турции потерпела неудачу

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Анкара отклонила предложение Вашингтона по поставке ЗРК Patriot.

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Финальная попытка США убедить турецкие власти отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 потерпела неудачу.

Издание Yeni Safak отмечает, что в начале января 2019 года в Турцию прибыла делегация из Вашингтона с предложением контракта о поставках американских систем ПВО Patriot.

Анкара отклонила его, поскольку американцы отказались предоставить скидку и передавать технологии. За свои ЗРК США просили 3,5 миллиарда долларов, тогда как российские C-400 обойдутся Турции в три раза дешевле.

Договор на поставку С-400 в Турцию был заключен в конце 2017 года. Кредитное соглашение предусматривает передачу Анкаре четырех дивизионов российских ЗРК.

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